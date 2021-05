Loredana Lecciso festeggia così Al Bano in vestaglia, ma spunta la gaffe di Romina

Francesco Fredella 20 maggio 2021 a

Auguri Al Bano, che oggi compie 78 anni. Il risveglio del Leone di Cellino è dolcissimo: Loredana Lecciso, la sua compagna da 20 anni, gli regala un po' di relax coccolandolo a letto. E spunta una foto in vestaglia, che fa subito il giro dei social.

I due sono avvinghiati, uniti più che mai. Ma la gaffe sembra essere in agguato, dietro l'anglo. Quasi contemporaneamente alla foto pubblicata da Loredana Lecciso, la Romina Power (ex moglie di Carrisi) per fare gli auguri ad Al Bano pubblico una foto degli anni Settanta. Erano i loro tempi d'oro, erano la coppia più bella del mondo. Appunto, anni fa. Tempi passati. Ma sembra che la foto della Power, che ha tutto il sapore della gaffe, non sia stata presa bene dai fan di Loredana Lecciso.

La mossa di pubblicare quella foto in bianco e nero, da parte di Romina Power, potrebbe sembrare una sfida alla realtà? Mistero. E poi: come la prenderanno Jasmine e Bido? La cosa certa è che a Cellino, da sempre quartier generale di Carrisi tutto sembra complicarsi. Da una parte Al Bano che chiede una tregua tran le due donne, dall'altra Loredana che tende la mano a Romina (anche in tv l'aveva invitata pubblicamente a prendersi un caffè). E poi la Power che sembra non aver ancora risposto all'invito.

Per Al Bano è un momento d'oro. E' sempre il personaggio più amato dal pubblico: ogni volta che arriva in tv lo share s'impenna. Non solo. Sembra che ci sia stata la riconferma a The Voice senior, il programma di Antonella Clerici su Rai1 che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione tv, insieme a sua figlia Jasmine (che sta per sfornare il secondo singolo).

