Oggi è un altro giorno, puntata del 20 maggio. Matteo Richetti, Diego Dalla Palma, Aldo Cazzullo e Patrizia De Black ospiti di Serena Bortone

20 maggio 2021 a

a

a

Torna questo pomeriggio, giovedì 20 maggio, l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni subito dopo il pranzo. L'appuntamento come sempre è alle 14. Per la puntata odierna sono stati annunciati gli ospiti che saranno protagonisti nel salotto della rete ammiraglia della tv di Stato. Si tratta della contessa Patrizia De Black, Diego Dalla Palma e di Matteo Richetti, renziano della prima ora che oggi è un esponente di Azione, il partito di Carlo Calenda.

Luxuria, fatto il vaccino: "Finalmente". Voci sul nuovo fidanzato

E' un personaggio televisivo divenuta famosa negli anni sessanta, periodo in cui sbarca nelle vesti di valletta al “Musichiere” condotto da Mario Riva. Negli ultimi anni è stata ospite di vari reality anche agenzie alla notorietà raggiunta dalla figlia Giada. Parlerà della sua lunga carriera televisiva insieme alla padrona di casa Serena Bortone. Successivamente sarà la volta di Matteo Richetti. Si tratta di uno degli esponenti del renzismo della prima ora, vicinissimo all'ex sindaco di Firenze all'epoca del governo del Giglio Magico. In ogni caso negli ultimi anni si è distaccato da quella posizione per abbracciare il progetto dell'ex ministro dell'industria Carlo Calenda. Infine nel salotto di Serena Bortone arriverà Diego Dalla Palma, visagista dei vip. Famosissimo truccatore, icona del make up Made in Italy svelerà i segreti del suo mestiere e della sua carriera al fianco dei volti noti. Infine ci sarà Aldo Cazzullo.

Daniela Poggi, foto sexy su Playboy e il matrimonio finito dopo cinque anni. La passione per la politica e la figlia "adottiva"

Come sempre durante la puntata sono previsti degli ospiti fissi che, per quanto riguarda Oggi è un altro giorno, sono stati ribattezzati affetti stabili. Giovedì 20 maggio affiancheranno dunque Serena Bortone l'ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi e Memo Remigi che accompagnerà i telespettatori con le note del suo pianoforte e Massimo Cannoletta. Il format della trasmissione pomeridiana di Rai 1 continua ad essere vincente come dimostrano i dati sugli ascolti. Nella giornata di mercoledì 19 maggio il programma ha totalizzato.

Irene Tinagli, la "vice" di Enrico Letta nel Pd, il matrimonio e il figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.