Isola dei Famosi: ecco quanto sono dimagriti i naufraghi in due mesi

Sono passati due mesi dall'inizio dell'edizione numero 15 de L'Isola dei famosi in onda sulle reti Mediaset. Ma quanto pesano ora i concorrenti che quotidianamente fanno i conti con la fame e che possono contare solo su un po' di riso ogni giorno più quello che riescono a procacciarsi nell'isola. I naufraghi vivono a Playa Reunion e sono divisi tra coloro che sono lì dai primissimi giorni e coloro che sono giunti successivamente. L'ex tronista Andrea Cerioli, l'imitatrice Valentina Persia, Fariba Tehrani o Isolde Kostner hanno vistosamente perso peso.

Nell'ultima puntata andata in onda lunedì 17 maggio Ilary Blasi ha svelato quanto pesano, e dunque quanto pesano i naufraghi. E' stato mandato in onda un servizio in proposito. In particolare l'attenzione della produzione si è rivolta a sette concorrenti. Awed, Fariba e Roberto Ciufoli, che sono arrivati il primissimo giorno. Ma anche Valentina Persia e Miryea Stabile entrate il quarto giorno, Andrea Cerioli arrivato in Honduras l’undicesimo giorno ed infine l'ex campionessa olimpica Isolde Kostner, giunta a Playa Reunion il 22esimo giorno. Awed ha perso 16 chili. Quando è arrivato ne pesava 75, ora 59.

Fariba è passata da 55 a 46 chili. Roberto Ciufoli, che ora è a Playa Imboscatissima con Beatrice Marchetti, da 75 a 59 chili. Valentina Persia ha lasciato per strada 15 chili, ne pesava 70 ed ora è a 70. Myrea Stabile ha perso 6 chili (da 59 a 53) ma visto che è piuttosto esile soffre parecchio la fame come la settimana scorsa quando, dopo aver vinto la prova ricompensa, le è stato dato solo un cucchiaio di dolce ed ha avuto una crisi di pianto. Anche i concorrenti che sono arrivati dopo in Honduras sono dimagriti parecchio. Ad esempio l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli è dimagrito 16 kg (passando da 80 kg a 64 kg), infine Isolde Kostner ha perso 10 kg (passando da 60 kg a 50 kg). Proprio per cercare di alleviare la fame la produzione durante le puntate ha previsto una serie di prove ricompensa. Nell'ultima per uno dei gruppi c'è stato un vassoio di cannelloni, mentre Awed che è riuscito a sostenere il peso di Isolde per 2 minuti ha vinto un panico prosciutto e formaggio.

