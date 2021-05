Uomini e Donne, Martina Grado fidanzata di Giacomo Czerny: chi è la bella ballerina

20 maggio 2021 a

Bella e intrigante. Una passione che diventa lavoro e, adesso, l'amore arrivato in televisione con la scelta del tronista Giacomo Czerny che a Uomini e Donne l'ha preferita a tutte le altre ragazze. Lei è Martina Grado, la corteggiatrice scelta da Giacomo. La registrazione della trasmissione, dating show di Maria De Filippi, è avvenuta ieri mercoledì 19 maggio e la scelta di Giacomo che ha preferito Martina a Carolina, verrà trasmessa la prossima settimana su Canale 5.

Giacomo e Martina usciranno insieme, loro che si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e poi è scoppiato l'amore. Tutto sembrava propendere per Carlona e poi invece, il cuore di Giacomo ha detto "Martina". Ma chi è Martina Grado.

Martina è nata a Bergamo nel 1995 e sin da piccola ha maturato una grande passione per la musica e per la danza. Martina è del segno zodiacale dello Scorpione (è nata il 19 novembre) e il suo profilo Instagram è seguito da 50 mila follower: presto arriveranno le foto insieme al suo nuovo fidanzato conosciuto a Uomini e Donne (questo è molto probabile come già avvenuto per gli altri tronisti e corteggiatori/corteggiatrici.

Il mondo social intanto, cerca di saperne di più sulla bella Martina Grado. E' una ballerina, insegnante di danza e coreografa: la sua grande passione per la musica e per la danza si è trasformata in lavoro. Martina inoltre sul suo canale Instagram scrive, nella descrizione, che è anche una personal trainer funzionale. Proprio negli ultimi giorni Martina ha pubblicato un video in cui mostra a tutti il suo enorme talento. Una ragazza sulla quale anche nei prossimi giorni si sposteranno gli occhi di tanti fan di Uomini e Donne e non solo.

Non si hanno ulteriori informazioni sulla giovane, ormai ex, corteggiatrice, di Uomini e Donne. La fidanzata di Giacomo Czerny non ha mai rivelato nulla sulle sue storie d’amore passate.





