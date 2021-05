Uomini e Donne, "Ecco la scelta di Giacomo Czerny". Il tronista ha deciso fra Carolina e Martina: stupisce tutti (spoiler)

20 maggio 2021 a

Ha scelto. Ed è un colpo di scena. Una decisione contro le previsioni dell'attento pubblico dei fan in in tv e web. Parliamo di Giacomo Czerny, tronista di Uomini e Donne. Questo che segue è uno spoiler e se non vuoi sapere come è andata la lettura deve fermarsi qui. C'è stata infatti nella giornata di mercoledì 19 maggio 2021, la registrazione del programma che poi verrà messo in onda (con molta probabilità la prossima settimana) su Canale 5.

L'ultimo tronista del dating show atteso a una scelta era Giacomo. Czerny, diviso fra Carolina e Martina ha deciso. E ha scelto Martina Grado. A rivelarlo sono le anticipazioni della registrazione avvenuta nel pomeriggio di ieri, col giovane videomaker che ha chiuso così la stagione del Trono Classico della trasmissione di Maria De Filippi. Dopo Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, che hanno rispettivamente scelto Alessio Ceniccola e Vanessa Spoto, ecco la decisione del terzo tronista del dating show pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione (dal lunedì al venerdì). Giacomo ha concluso il percorso dopo aver trascorso mesi diviso tra Martina e Carolina Ronca che è stata quindi esclusa quando invece veniva ormai data per favorita. Inizialmente l’interesse di Czerny sembrava infatti essere concentrato solo su di lei. E invece no. Una "rimonta" quella di Martina, nel cuore di Giacomo. Nell'ultimo periodo entrambe hanno iniziato ad avere lo stesso peso nella mente di Giacomo. Negli ultimi giorni Czerny ha voluto fare una esterna con Carolina e un'altra con Martina per capire cosa provava davvero per le due ragazze e arrivare a una scelta.

Un’intera giornata quella che ha trascorso con entrambe. Quindi Giacomo Czerny è entrato in studio e, secondo quanto riferisce il sito specializzato Il Vicolo delle News, ha scelto Martina. Massimiliano e Samantha sarebbero tornati in studio per la registrazione e questo ha fatto intendere che Czerny avrebbe compiuto il passo tanto atteso. D’altronde lui stesso aveva dichiarato di essere pronto a lasciare il programma insieme a una delle due corteggiatrici. Maria De Filippi nel corso della registrazione che vedremo presto sulla rete ammiraglia Mediaset, ha mandato in onda i momenti più belli che Giacomo ha trascorso nel programma insieme a Martina e Carolina. I presenti in studio hanno avuto modo di vedere le ultime esterne. Subito dopo è arrivato il momento per Giacomo di concludere il suo percorso. La puntata la vedremo dalla settimana che va da lunedì 24 maggio a venerdì 28 maggio. Giacomo e Martina usciranno insieme, innamorati.

