Alessia Marcuzzi, furto di identità e minacce di morte. Ore di terrore, la confessione

Momenti di paura e ansia per Alessia Marcuzzi che è rimasta vittima di una truffa telematica. Lo ha raccontato, secondo quanto riferisce Libero, a Oggi. La conduttrice de Le Iene ha infatti scoperto che era finita al centro di un furto di identità. Sul web qualcuno si spacciava per lei utilizzando il suo nome per mettere a segno delle truffe. Tutto sarebbe stato organizzato tramite un falso account Twitter. "Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti", sottolinea la Marcuzzi.

Sempre al rotocalco la conduttrice ha raccontato che da anni ha dei problemi legati ad internet. Tuffatori e leoni da tastiera. "Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale". Un incubo per molti volti noti che devono fare i conti con la cattiveria gratuita e con gli hater che sempre più affollano con il loro odio i profili delle persone conosciute per ottenere visibilità.

Erano state proprio Le Iene nelle scorse settimane a occuparsi del fenomeno del furto d'identità. Fenomeno che è diventato un vero e proprio incubo per molti volti noti che si sono ritrovati ricattati da profili anonimi. Proprio alle Iene ci fu la testimonianza del cantante Marco Carta che riferì di essere finito nella rete dopo aver risposto a un messaggio dove si chiedevano dei dati per rendere sicuro il profilo.

