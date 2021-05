Fedez, indiscrezione sulla Rai: "Diffamazione. Mandato all'ufficio legale per avviare la querela"

19 maggio 2021 a

Fedez finisce di finire in tribunale dalla Rai. In queste ore infatti la tv di Stato starebbe valutando se denunciarlo per diffamazione per quanto accaduto il 1 maggio durante il concertone. L'indiscrezione arriva dall'Adnkronos: l'accusa del rapper alla Rai è allo studio di Viale Mazzini che sta decidendo, proprio in queste ore, se querelare Fedez. Se si intraprendesse questo percorso vi sarebbero contorni giudiziari che potrebbero costituire un elemento ulteriore di valutazione per la Commissione di vigilanza Rai. Tvblog aggiunge altri dettagli dando per sicuro il mandato all'ufficio legale di avviare querela contro Fedez per "diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine".

Intanto, stando a quanto riporta l'AdnKronos, la vigilanza Rai dovrà discutere. e valutare la possibilità di audire il rapper sul caso del concertone del Primo Maggio e l’accusa di censura da parte dello stesso Fedez nei confronti della Rai. La bicamerale dovrà decidere, a fronte del regolamento dell’organismo parlamentare, se l’audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientri nelle funzioni della bicamerale stessa.

E' stato lo stesso Fedez a sollecitare l'audizione: "Essendo stato nominato, costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Franco Di Mare - si legge nella lettera da lui inviata -, chiedo dunque di essere udito per esporre la mia versione sui fatti avvenuti. Augurandomi che la mia richiesta venga accolta positivamente, vi porgo cordiali saluti". Il caso è noto. Il 1 maggio durante il concertone Fedez ha attaccato la Lega per l'ostruzionismo verso il disegno di legge Zan contro l'omofobia. Inoltre il rapper sempre quel giorno denunciò delle pressioni da parte di Rai 3 arrivate per far "ammorbidire" il testo del suo discorso. Accuse di censura che la rete, tuttavia, ha sempre rigettato. La questione ha tenuto banco per giorni co9n Fedez che ha pubblicato un video nel quale ha fatto ascoltare la telefonata con un dirigente della rete.

