Oroscopo del Corriere, le previsioni per giovedì 20 maggio 2021 segno per segno

L'Oroscopo del Corriere. Ecco le previsioni segno per segno per la giornata di giovedì 20 maggio.

ARIETE Giornata interlocutoria, senza alti né bassi. Preferirete starvene un po' per conto vostro senza dare troppa importanza a ciò che pensano gli altri.

TORO La cattiveria di altre persone vi darà particolarmente fastidio, anche se non è rivolta a voi. Questo condizionerà inevitabilmente il vostro umore.

GEMELLI Non è aria di festa, ma questo non significa che sarà una giornata triste. Gli impegni si moltiplicano, il tempo per dedicarsi allo svago manca.

CANCRO Un regalo, un sorriso, un gesto: come un raggio di sole ci sarà qualcosa che entrerà dalla finestra per aprire la porta del vostro cuore e rallegrarvi.

LEONE Fate vostro il motto: "Non tutto il male vien per nuocere". Se vedete qualcosa di sbagliato, fate in modo di comprendere dov'è l'errore e farne tesoro.

VERGINE La gioia arriva dalle piccole cose quotidiane ed è questo che renderà la vostra giornata particolarmente significativa. Sognare non fa male.

BILANCIA Il mondo non ruota intorno a voi e questo lo sapevate già, razionalmente. Ma sembra che vi sorprendiate ogni volta che lo notate.

SCORPIONE Il bello di viaggiare con la fantasia è poter arrivare praticamente ovunque. Oggi avrete l'opportunità di dedicarvi alle esplorazioni con la vostra mente.

SAGITTARIO La comunicazione è il tema portante della giornata. Qualcosa potrebbe incepparsi, sia nel rapporto con il partner, sia sul piano professionale.

CAPRICORNO L'atmosfera è un po' cupa, perché c'è un problema che non riesce a mostrarvi la realtà così com'è. Di fatto vedete tutto deformato.

ACQUARIO Non avete nulla da temere oggi: siete così spavaldi che affronterete ogni tipo di situazione a petto in fuori, sapendo che avrete dato il meglio.

PESCI La determinazione con la quale lotterete per raggiungere un traguardo alla fine sarà più importante del traguardo stesso. Vi sentirete fieri di voi.

