L'Eredità, Nicola è il nuovo campione. Ma fallisce alla Ghigliottina

19 maggio 2021 a

Nicola è il nuovo campione de L'Eredità. E' riuscito ad avere la meglio al triello su Marta, la campionessa in carica, e Michele ma non è riuscito ad indovinare la chiave giusta alla Ghigliottina e dunque ha dovuto rinunciare alla vincita. E' l'epilogo della puntata andata in onda mercoledì 19 maggio su Rai 1.

E' arrivato alla Ghigliottina con un bottino di 230 mila euro che, dopo la scelta delle parole, sono diventati 57.500 euro. Le cinque parole sono mondo, epoca, lanciare, alta, eco. Il solito minuto per dare modo al campione di penare alla possibile soluzione. Nicola ha poi spiegato il percorso logico che ha fatto per collegare le parole. Alla fine ha scelto la parola riviste. "Ho scritto la prima soluzione che mi ha convinto, ma ho fatto casino". "Sostituiresti la parola anche se non si può?", ha detto Insinna lasciando tutti sulle spine. "Rivista sarebbe perfetta", ha continuato il conduttore. La parola chiave era invece moda. Dunque il campione ha dovuto rinunciare all'eredità residua. "Ci proveremo nei prossimi giorni", ha detto Insinna concedendo la linea al Tg 1.

Precedentemente erano andati al triello Marta, Michele e Nicola. Inizia la campionessa che indovina le prime due domande portandosi a 50 mila euro. Poi Nicola indovina la domanda su Nipp avversario di Topolino negli anni '30. Domanda con imprevisto da 40 mila euro. Ma Nicola sbaglia. Dunque gioca ancora Marta che supera la domanda di sport e sale a 80 mila euro. Ma sbaglia la domanda di italiano. Il gioco alla fine torna a Nicola che fa il primo passo verso la ghigliottina con 90 mila euro. Prima domanda sulla nave Amerigo Vespucci indovinata, ma sbaglia sulla seconda e regala tutto a Marta. Sbaglia anche lei. Va tutto a Michele: 230 mila euro. Nuovo sbaglio e dunque Nicola va alla ghigliottina con 230 mila euro.

