Annamaria Bernardini De Pace, l'ex suocera di Raoul Bova. E' avvocato matrimonialista da 300 cause l'anno

19 maggio 2021 a

a

a

E' la divorzista più famosa e affermata d'Italia ed è stata anche suocera di Raoul Bova. Nata a Perugia nel 1948 da una famiglia pugliese è crescita respirando la giurisprudenza. il padre era magistrato e la madre, Isabella Bellisario, avvocato mentre il nonno era un colonnello dei carabinieri. Negli anni oltre all'attività forense Annamaria Bernardini De Pace è diventata anche un'apprezzata saggista. Il suo primo amore è stato a 22 anni quando lasciò gli studi per sposarsi con il suo professore di diritto romano Francesco Giordano (scomparso nel 2015). E' il 1970 e il matrimonio dura solo 6 anni durante i quali vengono però alla luce le sue due figlie, Francesca e Chiara che sposerà Raoul Bova dal quale poi si separerà nel 2013.

Riaperture e uso delle mascherine al centro di Zona Bianca

Dopo la separazione dal marito Annamaria Bernardini De Pace torna agli studi e si laurea in giurisprudenza. Inizia la carriera da avvocato e si afferma immediatamente come una delle migliori specialiste in vicende matrimoniali. Nel 1989 fonda a Milano lo Studio Legale Bernardini De Pace, specializzato nel diritto civile con particolare attenzione al diritto della famiglia, della persona e alla tutela del patrimonio. Lo studio ha sedi a Milano, Bergamo, Padova, Roma e Ameglia in Liguria. Ogni anno tratta in media 300 cause. La figlia Chiara, come accennato, è veterinaria e nel 2000 ha sposato Raul Bova. Insieme hanno regalato alla matrimonialista due nipoti: Alessandro Leon e Francesco. Con l'ex genero i rapporti si sono fatti tesi. L'attore l'ha anche querelata per la lettera aperta "Caro genero degenerato, vai e non tornare" apparsa su Il Giornale nel 2014.

Luxuria, fatto il vaccino: "Finalmente". Voci sul nuovo fidanzato

Nella sua carriera da avvocato ha assistito molti vip come Romina Power, Katia Ricciarelli, Eros Ramazzotti, Simona Ventura, Flavio Briatore. Nel 2018, ospite del programma Belve in onda su Nove, commentando il divorzio del secolo tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario la Bernardini De Pace ha detto che le sarebbe piaciuto partecipare alla causa come difensore del leader di Forza Italia. Questa sera, mercoledì 19 maggio, sarà ospite del talk di Rete 4 Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi. Appuntamento alle 21.20.

Raoul Bova, Rocio Munoz Morales ha preso il posto dell'ex moglie Chiara Giordano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.