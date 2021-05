Vladimir Luxuria, vaccino fatto a La Nuvola. Voci sul nuovo fidanzato

19 maggio 2021 a

Per adesso è felice per essersi vaccinata contro il Covid-19, ma Vladimir Luxuria, la trans più famosa d'Italia, sta vivendo un momento di gioia legato probabilmente a una nuova fiamma. Un nuovo fidanzato. Opinionista di grande successo, ex parlamentare di Rifondazione Comunista, Luxuria, nome di battesimo Wladimiro Guadagno, nelle ultime settimane sta facendo impazzire il gossip per delle voci su un fidanzato misterioso. Finora lei non ha mai confermato, nelle varie ospitate in tv, la sua esistenza.

Luxuria ha ricevuto il vaccino anti Covid martedì 18 maggio presso il centro vaccinale allestito presso La Nuvola di Fuksas a Roma. Subito dopo aver ricevuto la dose ha pubblicato su Instagram la foto della somministrazione. Si vede lei con la mascherina e gli occhi sorridenti e un'infermiera che le pratica l'iniezione sul braccio. "Adulta e vaccinata, grazie alla professionalità e bravura di tutto lo staff", ha scritto sul suo profilo. Ma, come detto, a tenere banco sono le voci su una nuova relazione. “Non posso dire di essere proprio fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori” queste alcune parole pronunciate dal Luxuria in un'intervista. Dunque è finita la relazione che ha portato avanti a lungo con un politico curdo. Nelle settimane scorse si era parlato dell'ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano. A fine settembre Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano sono stati paparazzi insieme dal settimanale Novella 2000: un appuntamento a cena, un tavolo per due, tante chiacchiere e qualche abbraccio. Ma non ci sono state conferme sulla relazione.

Vladimir Luxuria, il cambio di sesso e la storia con un politico di destra. Ora la battaglia per il Ddl Zan

Qualche giorno fa Luxuria è stata ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Rispondendo alle domande di Serena Bortone ha parlato dei momenti difficili che ha dovuto affrontare quando era adolescente e veniva preso di mira dai compagni di classe per i suoi tratti femminili con atti di bullismo. Questa sera, mercoledì 19 maggio, sarà ospite di Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4.

