Stasera in tv, mercoledì 19 maggio: su La 7 c'è Atlantide. Speciale di Andrea Purgatori sul conflitto tra Hamas e Israele

19 maggio 2021 a

a

a

La ripresa del conflitto in Medioriente è al centro dello speciale di Atlantide in onda questa sera, mercoledì 19 maggio, su La 7 alle 21.15. "La Guerra infinita" è il titolo della puntata della trasmissione di Andrea Purgatori. Il conduttore racconterà questa nuova fase del conflitto tra Hamas e Israele con le terribili immagini di oggi, tra devastazioni aeree, minori e civili morti e l’incapacità delle diplomazie del mondo – Usa e Unione Europea su tutti – a individuare una strada pacifica alla convivenza tra ebrei e palestinesi.

Insieme a Purgatori ci sarà la giornalista Rula Jebreal, il direttore di Limes Lucio Caracciolo e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. E, per capire il senso inutile e folle di ogni conflitto, subito dopo andrà in onda “Apocalypse Now – Redux“, il capolavoro di Francis Ford Coppola sulla guerra del Vietnam nella sua versione completa, con Marlon Brando, Martin Sheen, Dennis Hopper.

Israele attacca Gaza con aerei e truppe di terra: pioggia di fuoco

Intanto per quanto riguarda la situazione in Medioriente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto una "significativa de-escalation" al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo 10 giorni di pesanti combattimenti tra israeliani e palestinesi. È la pressione pubblica più forte di Biden sull'alleato, in cui il presidente ha chiesto a Netanyahu in una telefonata di spostarsi verso "il percorso per un cessate il fuoco", secondo una dichiarazione della Casa Bianca. "I due leader hanno avuto una discussione dettagliata sullo stato degli eventi a Gaza, sui progressi di Israele nel ridurre le capacità di Hamas e di altri elementi terroristici e sugli sforzi diplomatici in corso da parte dei governi regionali e degli Stati Uniti. Il presidente ha comunicato al primo ministro che si aspetta oggi una significativa riduzione dell'escalation sulla via del cessate il fuoco", afferma la nota diffusa dalla Casa Bianca.

Raid israeliani a Gaza dopo la pioggia di missili su Tel Aviv. Cina chiede intervento dell'Onu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.