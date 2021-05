Cristina Chiabotto, la figlia Luce neonata già con la maglia della Juventus: la foto su Instagram

19 maggio 2021 a

Cristina Chiabotto ha da poche settimane partorito la figlia Luce, avuta insieme al marito, il manager Marco Roscio. E la coppia ha postato su Instagram la foto della neonata con la maglia della Juventus, e il numero 7 di Cristiano Ronaldo.

Come noto, infatti, l'ex miss Italia è una fan sfegatata dei bianconeri ed è sempre presente all'Allianz Stadium per seguirli da vicino. "Luce7, Juventus Baby Girl", ha scritto la neo mamma Cristina Chiabotto su Instagram. Lo scatto ha fatto il pieno di like: oltre 30mila mi piace. "Una nuova ragazza juventina sta crescendo. Fino alla fine", ha fatto sapere il papà, Marco Roscio. Il numero sulla t-shirt non è casuale ma si riferisce alla data di nascita di Luce, venuta al mondo il 7 maggio 2021. “È iniziata l’avventura più bella della mia vita. Mi sento così fortunata a provare tutto questo. Vi ringrazio con tutto il mio cuore per il vostro affetto”, ha rivelato la Chiabotto ai follower. Cristina condivide con il marito la passione per il calcio e per la Juventus: i due si sono conosciuti proprio allo stadio, durante il derby tra i bianconeri e il Torino.

Proprio oggi i bianconeri saranno di scena a Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia (in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20.30) e si giocheranno la penultima partita stagionale che potrebbe però valere il secondo trofeo di questa annata calcistica altalenante. Domenica, invece, ultima gara del campionato di Serie A: Juventus obbligata a vincere per sperare nella qualificazione in Champions League, che consentirebbe di salvare un'annata difficile, ma soprattutto i conti in rosso del club. Davanti a loro ci saranno gli uomini di Gianpiero Gasperini, in grandissima forma quest'anno, che sognano di sollevare un trofeo che li consacrerebbe a livello nazionale dopo tanti anni.

