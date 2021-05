"Mi piace Zorzi", la bomba di Mariano Catanzaro: svela un retroscena segreto. E' outing?

Francesco Fredella 19 maggio 2021 a

Mariano Catanzaro sgancia una bomba. E lo fa senza segreti e senza filtri. L'ex di Uomini e donne, che sogna L'Isola dei famosi, racconta su Rtl 102.5 News di aver stretto un'amicizia speciale con Tommaso Zorzi. "Mi piace di testa, è una persona splendida e ci sentiamo da un po'", racconta. "Siamo amici. Amici speciali". Le sue parole arrivano all'improvviso durante il programma Trends&Celebrities. Catanzaro, che non nasconde di provare qualcosa per Zorzi, parla addirittura di amore. "L'amicizia è anche questa", racconta Catanzaro.

E continua: "Credo che nella vita ci si debba circondare di persone positive, che ti fanno star bene. Ed io penso che Tommaso possa essere davvero un perfetto amico". Insomma non è ancora chiaro se si tratta di amicizia o amore. Un rebus. Come reagirà Zorzi? Per davvero ha stretto amicizia con Catanzaro, che lo ha riempito di complimenti. Quello di Catanzaro è un vero e proprio outiung? Mistero. Catanzaro, però, dice che l'amore non ha differenze di genere, colore, età.

"Per me l'amicizia può essere amore", racconta. Si attende, dopo questa bomba, la reazione di Tommaso Zorzi. Come risponderà? Catanzaro non ne aveva mai parlato prima tenendo custodito sottochiave questo segreto fino a quando ha deciso di svelarlo in un'intervista radiofonica. Il resto è storia del prossimi giorni. Intanto, dopo questa bomba, il gossip è pronto a riesplodere: di nuovo con Tommaso Zorzi al centro. Dopo la vittoria del Grande Fratello vip e l'arrivo all'Isola dei famosi per lui è davvero un momento d'oro.

