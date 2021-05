Chi l'ha visto?, le anticipazioni: i casi di Denise Pipitone e Riccardo Giuliani

19 maggio 2021 a

a

a

C'è grande attesa oggi, mercoledì 19 maggio, per la puntata di Chi l'ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che tratta gialli e thriller italiani e cerca di aiutare le persone misteriosamente scomparse o che si allontanano volutamente dalla propria famiglia. Nella puntata di questa sera massima attenzione sul caso di Denise Pipitone. La produzione ha infatti annunciato di aver ricevuto una lettera anonima di un nuovo testimone che afferma di conoscere la verità da diciassette anni, ma di non averne mai parlato per paura. La persona ha già scritto a Giacomo Frazzitta, avvocato della famiglia, e ora anche alla trasmissione televisiva. Ancora una volta, dunque, il caso di Denise, scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) il primo settembre 2004, sarà al centro della puntata. E non sono esclusi ulteriori colpi di scena o nuove notizie.

Denise Pipitone, la guerra familiare: "Rapita per essere protetta"

Non si parlerà soltanto di Denise Pipitone. Chi l'ha visto? si occuperà anche della misteriosa scomparsa di Riccardo Giuliani. Doveva sposarsi ed aveva già pagato il pranzo di nozze, ma è svanito nel nulla. La sua auto è stata ritrovata ma del giovane di Busto Arsizio (Varese) ancora nessuna traccia. Che fine ha fatto? Possibile che nessuno l'abbia visto o notato? Dell'uomo, 35 anni, non si hanno notizie dallo scorso 25 aprile. Ha lasciato casa senza dare spiegazioni e senza scrivere un biglietto d'addio.

Denise Pipitone, nuova lettera a Chi l'ha visto?: "Sono 17 anni che so". Rivelazioni in tv

Era considerato un uomo dalla vita regolare e il matrimonio era ormai alle porte. Quella sera non si è fermato ad un posto di blocco dei carabinieri, forzandolo. Alla mamma che al telefono gli ha chiesto perché non si era fermato, ha risposto che "non era possibile". Sono le ultime parole pronunciate con i suoi affetti. Da quel momento è scomparso nel nulla e da quel giorno di lui non si hanno più notizie. Un vero e proprio giallo.

Denise Pipitone, famiglia Pulizzi coinvolta: la nuova ipotesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.