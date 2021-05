Daniela Poggi, foto sexy su Playboy e il matrimonio finito dopo cinque anni. La passione per la politica e la figlia "adottiva"

19 maggio 2021 a

Daniela Poggi è una delle ospiti di Serena Bortone nella puntata di questo mercoledì 19 maggio di Oggi è un altro giorno, in onda a partire dalle ore 14 su Rai 1. La Poggi, nata a Savona nel 1954, è stata un'attrice e conduttrice televisiva.

La sua carriera è stata lunga e ricca di soddisfazioni, spaziando dal cinema alla tv, dal teatro alla discografia. Meno noti i dettagli della sua vita privata, di cui è stata sempre gelosa. Bellissima ballerina, nel 1980 ha posato per la nota rivista Playboy, che ha pubblicato alcune sue foto sexy. Nella sua vita non ha mia avuto figli, anche se è stata sposata, ma il suo matrimonio è finito durando solo cinque anni. Abita a Roma, dove vive una giovane di 24 anni che lei considera come una figlia adottiva, a cui sta vicino in prima persona: “La mia è stata un’adozione del cuore, non ho figli di pancia, ma per me lei è mia figlia e io sono la sua mamma – ha raccontato in un’intervista ad Avanti -. È meravigliosa, vive in Italia, a Roma. Anche se lei ha la sua famiglia, io l’ho accompagnata in tutte le sue scelte, nella sua vita di bambina, di adolescente, studentessa universitaria quasi laureanda, l’ho seguita in tutto e per tutto. Parliamo spesso, affrontiamo anche il tema dell’occupazione, di questa Italia, delle difficoltà per entrare a lavorare , sappiamo bene che ogni volta è come se ci fosse la necessità di un lasciapassare, di una telefonata da parte di qualcuno verso il grande capo”, ha detto di lei.

Negli ultimi anni ha avuto modo anche per dedicarsi alla passione per la politica: dal 21 giugno 2013 all'8 marzo 2016 è stata assessore alle politiche culturali e giovanili, pari opportunità e diritti degli animali del comune di Fiumicino, incarico da cui ha finito per dimettersi.

