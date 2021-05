Caterina Bertone, l'amore per il teatro e la tv con la serie Il Paradiso delle signore dove interpreta Beatrice Conti

19 maggio 2021 a

Caterina Bertone è una delle ospiti della puntata di mercoledì 19 maggio di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda a partire dalle ore 14 su Rai 1. La giovane attrice è una delle protagonisti della serie tv "Il paradiso delle signore", dove interpreta il personaggio di Beatrice Conti.

Non si sa molto della vita privata, dell'amore o del fidanzato di Caterina Bertone, in quanto lei non ama molto la vita sotto i riflettori e anche suoi suoi profili social ha pubblicato prevalentemente foto di viaggi o momenti insieme agli amici, che ha definito "i migliori del mondo". Nata a Sarzana, classe 1982, recita sia per il teatro sia per il cinema sia per la televisione. Il primo amore di Caterina Bertone è stato il teatro, e teatrale è stata la sua formazione. Ha infatti studiato presso la European School for the Art of the Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la Scuola di recitazione del Centro Internazionale La Cometa, a Roma. La prima esperienza televisiva di Caterina Bertone è stata la serie tv con Claudia Pandolfi e Claudio Gioè Il tredicesimo apostolo, in cui ha interpretato Rita Gessi.

Nel 2018 è arrivata per lei Immaturi - La serie, nella quale il regista Rolando Ravello le ha affidato una piccola parte. Poco dopo Caterina è stata chiamata da Fabio Mollo a impersonare la Professoressa Poggi nella fiction con Alessandro Preziosi Masantonio. Ora, però, è entrata nel cuore del grande pubblico con questa soap, che ha confessato di sperare che "un giorno possa arrivare anche in prima serata". Oggi, in studio dalla Bortone, si parlerò quindi sicuremente sia della serie che del suo lato più intimo e personale, compresi i progetti per il futuro. Con lei ci saranno anche, come ospiti, Irene Tinagli, Daniela Poggi e Shel Shapiro.

