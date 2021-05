Ascolti tv del 18 maggio, il commissario Montalbano supera Ricomincio da Me

19 maggio 2021 a

Ascolti tv, nella serata di martedì 18 maggio Rai 1 conquista ancora una volta il prime time, superando la concorrenza di Canale 5. Ieri sera, infatti, c'è stata la vittoria di Rai 1 nel prime time con la replica della puntata "La danza del Gabbiano" del commissario Montalbano, vista da 4.418.000 telespettatori pari al 20,6 per cento di share.

Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film "Ricomincio da Me" con Jennifer Lopez che è stato seguito da 2.436.000 telespettatori (share dell’11,37 per cento di share). Terzo gradino per Italia 1 che con "Le Iene" ha ottenuto 1.667.000 telespettatori e uno share del 10 per cento. Su Rai 2 che con l’ultima puntata di "Un’ora sola vi vorrei" ha totalizzato 1.464.000 telespettatori e uno share del 6,1 per cento mentre su La7 DiMartedì è stato visto da 1.081.000 telespettatori registrando uno share del 5,1 per cento. Su Rai 3, invece, Carta Bianca è stata seguita da 817.000 telespettatori con share del 4 per cento mentre su Rete 4 "Fuori dal Coro" è stata vista da 896.000 telespettatori pari al 5,11 per cento di share.

Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film "Attacco Al Potere - Olympus Has Fallen" seguito da 606.000 telespettatori (2,6 per cento di share) e Tv8 con Italia's Got Talent - Best Of visto da 329.000 telespettatori (1,4 per cento) di share. Ieri le reti generaliste Rai hanno vinto gli ascolti dell’intera giornata con 2 milioni 904mila spettatori e il 30,2 per cento di share. Vittoria anche in prime time con 7 milioni 446mila spettatori e il 30,2 per cento di share. Come spesso accade, quindi, la Rai si conferma trainante con i suoi programmi durante la settimana, mentre le reti Mediaset recuperano terreno il venerdì sera e nel weekend.

