Taylor Mega come Cleopatra e adesso arriva un nuovo brand. Città tappezzate di foto

Taylor Mega come Cleopatra. Due regine a confronto: una dell'epoca moderna, l'altra dell'antico Egitto. Ed è subito business: Taylor, che sui social ha 2.6 milioni di follower, vola sempre più in alto. Non solo il successo in televisione, ora arriva un'altra trovata geniale. Imprenditoriale. Taylor lancia una nuova linea di costumi e manda in tilt tutti: nelle principali strade di Roma e Milano campeggiano le sue gigantografie pubblicitarie. Fisico da urlo, addominali, sguardo super sexy. Lei, che è sempre sul pezzo, tempo fa aveva raccontato: "Mi alleno molto e mangio in modo corretto". Nessuno sgarro per l'influencer, che presenta la sua linea di costumi. Tutto ha un nome: Cleopatra collection (proprio come la regina egizia).

Con lei, probabilmente, Taylor ha in comune quella bellezza mitologica che dal 52 a.C. fino ad oggi è rimasto un vero e proprio caso di studi. Donna irresistibile, dicono gli esperti di storia, proprio come l'influencer, che tra l'altro conosce bene l'Egitto dove è stata ultimamente per motivi di lavoro. Dopo Mega fitness, il progetto tutto dedicato allo sport, Taylor lancia questo nuovo brand: "Mega swim". E tappezza le città con le sue foto.

Automobilisti in tilt a Roma e Milano dopo aver visto il suo lato B da urlo o quegli addominali ben in mostra. "Promuoviamo lo stile di vita estivo europeo. I bikini sono realizzati in lycra italiana di altissima qualità con tagli lusinghieri, colori unici e design all'ultima tendenza", racconta l'influencer. Per lei, che sa muoversi tra mondo della tv e social, un nuovo business. E sembra che dietro l'angolo possa esserci un'altra nuova impresa per Taylor. Quale? E' presto per scoprirlo. Ma chi la conosce bene ci racconta che è un vulcano di idee. Insomma, questo è solo l'inizio di una nuova vita imprenditoriale.

