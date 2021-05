Oggi è un altro giorno, gli ospiti del 19 maggio di Serena Bortone su Rai 1

19 maggio 2021 a

Mercoledì 19 maggio nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai 1, a partire dalle ore 14. La conduttrice, Serena Bortone, avrà in studio nuovi ospiti e il consueto trio di "affetti stabili". Ecco alcune anticipazioni sulla terza puntata di questa settimana.

Serena Bortone, omaggio a Franco Battiato con Morgan, Beppe Carletti, Luca Madonia e Marta Cagnola

Ad affiancare la conduttrice nella veste di "affetti stabili" ci saranno Jessica Morlacchi - nota cantante dei Gazosa, autrice del tormentone www.mipiacitu -, Massimo Cannolletta (che conduce anche la rubrica culturale "Massimo in 5 minuti") e il pianista Memo, che delizia il pubblico con alcuni intermezzi musicali. Tra gli ospiti c'è la parlamentare europea del Pd Irene Tinagli, che ricopre il ruolo di presidente della commissione affari economici e monetari al parlamento di Strasburgo. C'è poi l'attrice Caterina Bertone, volto noto della serie "Il paradiso delle signore", l'attrice e conduttrice tv Daniela Poggi e, infine, il cantante e produttore Shel Shapiro. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Serena Bortone parlerà con i suoi ospiti di temi dell'attualità, della politica, della musica e dello spettacolo, abbinando anche momenti più personali e introspettivi dei suoi ospiti, che avranno modo di farsi conoscere dal pubblico da casa in maniera più intima e personale,

Proprio questo format è uno dei successi della trasmissione, che viene seguita ogni giorno da una media di 1,7 milioni di telespettatori, con punte vicine anche ai due milioni. Un vero e proprio record considerando l'orario di messa in onda pomeridiano e la cadenza feriale del programma.

