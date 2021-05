Laura Freddi, auguri di compleanno da Striscia la Notizia per l'ex velina

19 maggio 2021 a

Laura Freddi compie oggi 49 anni. La showgirl e conduttrice televisiva è nata infatti il 19 maggio 1972 a Roma ed è balzata agli onori del grande pubblico per la partecipazione alle prime due stagioni di Non è la Rai e poi come Velina di Striscia la Notizia.

Proprio la produzione del programma di Canale 5, fondato da Antonio Ricci, le ha tributato un omaggio facendole gli auguri di compleanno con alcuni video pubblicati sulle storie Instagram del profilo della trasmissione, dove si vedono alcune immagini dei suoi balli. Riguardo alla sua vita privata, nel 1992 ha una relazione con il collega Paolo Bonolis, conosciuto durante l'esperienza di Non è la Rai. Successivamente ha delle relazioni con il calciatore Fabio Galante e con il conduttore Daniele Bossari. Nel 2006 sposa Claudio Casavecchia, dal quale si separa nel 2008. Ha una figlia, Ginevra D'Amico, nata il 3 gennaio 2018, avuta dal compagno Leonardo D'Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

Laura Freddi è anche un'attrice, che è comparsa sul piccolo schermo in "Ottobre rosa all'Arbat", "Una donna per amico", "Le ragazze di Miss Italia", "I Cesaroni" e "Il condominio". Tra gli altri suoi successi, a partire dagli anni Novanta, nel 1996 ha affiancato Gerry Scotti e Natalia Estrada nel programma Il Quizzone ed è presente ne I guastafeste, insieme a Luca Barbareschi, Massimo Lopez e Cristina Quaranta. Poi, nel 1997, di nuovo Il Quizzone con Scotti e la conduzione unica del programma musicale Super. Nel 1998 conduce per la terza volta Il Quizzone assieme ad Amadeus, per poi passare in Rai, dove partecipa alla serie televisiva Una donna per amico. Nel 1999 conduce su Rai 2 lo show Portami al mare fammi sognare con Alessandro Greco, e dal 1999 al 2001 conduce su Raitre varie prime serate sul Circo Massimo.

