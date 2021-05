Commissario Montalbano, che fine ha fatto Fazio? "La danza del Gabbiano" torna in tv

18 maggio 2021 a

Nuovo appuntamento in tv col Commissario Montalbano. Rai1 ripropone, stasera martedì 18 maggio alle 21.25, uno degli episodi più appassionanti; “La danza del gabbiano”: Questo episodio de "Il Commissario Montalbano" con Luca Zingaretti vede al centro della trama l’ispettore Fazio che una mattina non si presenta al commissariato e nessuno riesce a rintracciarlo.

Montalbano è preoccupatissimo, crede che il suo più fidato collaboratore abbia intrapreso un’indagine solitaria, e teme il peggio. Seguendo labili tracce, Salvo trova i segni di una sparatoria nel posto dove Fazio si era recato la sera prima. Tremendamente angosciato, non può che concludere che l’ispettore sia stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Montalbano continua le indagini.

La danza del gabbiano tiene col fiato sospeso perché parte da un fatto assai insolito: quello di Fazio che non si presenta al commissariato. Non si riesce a rintracciarlo in nessun modo, non è a casa, il cellulare è spento. Giunge addirittura il padre dell’ispettore, che rivela a Montalbano di essere preoccupato, perché aveva un appuntamento col figlio, che non si è presentato, e non riesce a trovarlo in nessuna maniera.

Il commissario capisce che Fazio deve avere intrapreso un’indagine in solitaria, di testa sua, senza dire niente a nessuno, e probabilmente ha avuto qualche problema. Seguendo labili tracce, Montalbano individua il posto dove Fazio si era recato la sera precedente e vi trova questi segni di una sparatoria. Tremendamente angosciato, non può che concludere che il suo ispettore è stato ucciso o catturato. Bisogna correte, fare in fretta, senza sosta portare avanti le indagini. Una puntata dal ritmo serrato dove non mancheranno i colpi di scena. Quella che va in onda stasera sulla rete ammiraglia della Rai è così una delle puntate èiù amate dai fan del Commissario Montalbano che anche in replica (come sempre) fa ascolti altissimi.

