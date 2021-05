Franco Battiato, programmi Rai: omaggio all'artista. C'è anche Che tempo che fa con Fazio

18 maggio 2021 a

a

a

Il ricordo di Franco Battiato in tv. Diversi i programmi Rai che da questa mattina, martedì 18 maggio, omaggiano il maestro scomparso all'età di 76 anni. "Oggi è un altro giorno" e "La vita in diretta" hanno parlato diffusamente dell'artista scomparso.

Lacrime per la morte di Franco Battiato. Vasco Rossi: "Addio maestro, viva il maestro"



Nell'access prime time, quindi a partire dalle 20 su Rai3 con una puntata speciale di Blob, verrà dedicato uno spazio al maestro che continuerà con una messa in onda, in via del tutto eccezionale, dello show condotto da Fabio Fazio. Infatti, a partire dalle 20.20 sulla terza rete ci sarà "Che tempo che fa Omaggio a Franco Battiato", dove verrà riproposta senza dubbio una delle ultime interviste rilasciate dal cantautore siciliano proprio in trasmissione, oltre a ripercorrere la sua carriera. Anche Porta a Porta dedicherà l'intero appuntamento in seconda serata all'artista scomparso e a seguire anche “Sottovoce” in terza serata, in modo da realizzare un’ideale staffetta sottolineata dalle canzoni che hanno reso grande Battiato



Su Rai5 (canale 23) andrà in onda alle 20.15 (in replica domani, mercoledì 19 maggio, alle 18.30) il balletto “Campi magnetici” musicato da Franco Battiato su commissione del Maggio Musicale Fiorentino. Una contaminazione di generi fra danza, musica colta e poesia per il corpo di ballo del Maggio, con coreografie di Paco Decina, voce recitante di Manlio Sgalambro e regia di Andrea Bevilacqua.

Morgan piange Battiato: "Uomo vero di cultura. Tra gli ultimi in Italia"



Su Rai Storia (canale 54) alle 22 sarà la volta di “Franco Battiato sei un essere speciale”: il ricordo attraverso un’antologia di interviste ed esibizioni televisive. A partire dalla prima apparizione televisiva del cantautore, datata 1° maggio 1967, nello spettacolo beat “Diamoci del tu”, introdotto dai conduttori Giorgio Gaber e Caterina Caselli, suoi mentore e discografica per anni. Una scelta dopo una selezione tutta da vedere per un ricordo di Battiato che sarà intenso e che ci mostrerà tutte le sfaccettature di questo indimenticabile artista.

Video su questo argomento Battiato, il sindaco di Milo: "Ha fatto tanto per noi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.