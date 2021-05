Naomi Campbell, "una piccola benedizione". Mamma a 50 anni, il post Instagram

18 maggio 2021 a

Naomi Campbell ha annunciato su Instagram, postando una foto della sua mano che tiene i piedini di una bimba, di essere diventata mamma. La supermodella, che compirà 51 anni il prossimo 22 maggio, non ha rivelato il nome della bimba ma ha taggato sua mamma, Valerie Morris Campbell, che a sua volta ha postato la stessa foto scrivendo: "Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia. Sono davvero entusiasta perché ho aspettato a lungo di essere nonna".

Le parole di Naomi sul proprio account sono state le seguenti: "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre, sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande".

Naomi, come anticipato, farà 51 anni sabato. In passato la top model aveva dichiarato di desiderare dei figli. Nel 2016 in un'intervista al Sunday Times ha confessato, per la prima volta, il suo desiderio di maternità, rivelando che le sarebbe piaciuto anche da single: "Non sto dicendo che non avrò figli, perché potrei averli. Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre, ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Assolutamente e totalmente. Non ho paura di farlo"

La vita sentimentale di Naomi ha da sempre fatto notizia, e la sua bellezza ha incantato molti uomini in tutto il mondo. La modella non è mai stata sposata e l'ultimo flirt conosciuto risale al 2019, con Liam James Payne dei One Direction: la loro liason sarebbe durata solo qualche mese. Ora l'annuncio della nascita della piccola.

