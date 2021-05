Fuori Tema, da Ale e Franz ospite il cantautore Samuel

18 maggio 2021 a

Stasera, martedì 18 maggio, su Rai 2 in seconda serata nuova puntata di Fuori Tema. Inizio alle ore 22.50 per lo show che vede protagonisti e conduttori Ale e Franz. Stasera l'ospite del programma sarà il cantautore Samuel che interpreterà la sua ultima hit, Cocoricò. Sarà accompagnato dalla band diretta da Fabrizio Palermo, nello studio all’interno del Teatro la Cucina, nell’ex refettorio dell’ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano. Ma non mancano le novità nella puntata di oggi. Il nuovo format è La vita in differita, ovvero Lo show che spaventa le masse, con il presentatore Rocco Basamento e la dimessa signora Rosalba, insieme alla valletta svogliata Marika.

Ovviamente saranno diversi i personaggi interpretati da Ale e Franz. Un operatore del call center della “Belzebù spa” e un potenziale cliente; le annunciatrici tv Alessandra e Franca; un avvocato e il suo assistito in rotta di collisione per una mentina; un rapinatore e la sua vittima; una coppia di cinici cani parlanti e due padri che assistono alla partita di calcio dei loro figli. In chiusura, una riflessione sugli anziani e la guerra.

Davvero numerosi momenti di spettacolo durante Fuori tema, diversi tra loro, a volte spiazzanti e a volte riflessivi, legati dalle creative scelte registiche di Elia Castangia e dalla peculiare comicità di Ale e Franz, che ancora una volta si confermano capaci di alternare senza soluzione di continuità differenti momenti comici e di intrattenimento, utilizzando - come spiega la stessa Rai nella presentazione - tutti i linguaggi a disposizione, da quello teatrale a quello cinematografico e della fiction, da quello degli sketch a quello live e del limbo, in una carrellata di personaggi e storie, tra nuove invenzioni e classici cult. Naturalmente molto interessante la parte musicale che vedrà Samuel proporre i suoi ultimi lavori e catalizzare l'attenzione degli appassionati.

