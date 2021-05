7 Cervelli, Okkupèto: nella nuova puntata lo scherzo a Lamberto Boranga

18 maggio 2021 a

Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 19 maggio, la puntata numero 27 di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7 Cervelli. Ecco alcune anticipazioni sulla trasmissione che vedremo, fornite dall'ufficio stampa del programma.

Il “marito de la Ludo” è oramai ospite fisso del programma: stavolta a fare le spese della sua gelosia sarà l’ex portiere del Perugia e ora medico Lamberto Boranga. Riuscirà a mantenere la calma davanti alle ripetute provocazioni?

Rimanendo sul tema calcistico, in occasione della promozione del Perugia in Serie B, Luca e Fabrizio si fingeranno componenti della società biancorossa, incaricati di contattare il vincitore del concorso che metteva in palio la possibilità di festeggiare il traguardo insieme ai calciatori. Salterà fuori, però, un problema: il ragazzo sorteggiato è un accanito tifoso della Ternana…

I 7 Cervelli, poi, torneranno ad indossare i panni dei due arzilli vecchietti, alla ricerca di una casa di riposo dove poter trascorrere gli anni della vecchiaia: i due sembrano però essere interessati solo al personale femminile delle strutture

La produzione fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi possono rivolgersi alla produzione stessa al numero 351 9344354.

Come ogni settimana, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e su questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andrà in onda giovedì sera alla stessa ora. Le repliche saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e

sabato sera alle 23.30 su TRG.

Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

