Oroscopo del Corriere, le previsioni per mercoledì 19 maggio 2021 segno per segno

Oroscopo del Corriere di mercoledì 19 maggio 2021, Le previsioni delle stelle per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono gli astri segno per segno.

ARIETE

La sensibilità è un pregio che permette a chi vi sta attorno di sentirsi ascoltato. Non sempre, però, riceverete il medesimo trattamento.

TORO

Il vostro comportamento equilibrato vi permette di elargire ottimi consigli. Sfruttate questa capacità per aiutare qualcuno a stare meglio.

GEMELLI

Amate stare in compagnia e la solitudine, a volte, può esservi nemi-ca. Cercate il più possibile il confronto con gli amici.

CANCRO

La fiducia non è qualcosa che si può pretendere o dare per scontato. Bisogna dimostrarla ogni giorno con la cura e le attenzioni che servono.

LEONE

Uno stile di vita sano vi aiuterà ad essere più energici. Testate nuove ricette e prendetevi cura del vostro corpo con rimedi fatti in casa.

VERGINE

Il vostro temperamento è forte: nulla vi può abbattere. Mantenete lucidità nei momenti più difficili, facendo fronte alla fragilità altrui.

BILANCIA

Spesso mettete troppa carne al fuoco: idee, proposte, progetti, iniziative. A volte è meglio dedicarsi a una cosa alla volta.

SCORPIONE

Questa giornata si preannuncia difficile dal punto di vista delle relazioni. Pare che nessuno vi capisca: mettetevi sulla difensiva, allora.

SAGITTARIO

Difficile perdonare chi ha tradito la vostra fiducia. Prendetevi del tempo per processare quanto accaduto, poi lasciate fare al cuore.

CAPRICORNO

La testardaggine è un vostro difetto conclamato. Per andare d’accordo con una persona cui tenete particolarmente, però, dovrete limarlo.

ACQUARIO

Un amore proibito vi toglie il sonno. Forse non vale la pena imbarcarsi in una situazione così complicata e difficile da gestire.

PESCI

L’apatia è lo stato d’animo che domina queste giornate. Evitate però di sprofondarvi, altrimenti finirete per non provare più nulla...

