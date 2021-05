Marta Cagnola e il Cd di Battiato perso: "Sto piangendo". Chi è la conduttrice di Radio 24

18 maggio 2021 a

Marta Cagnola è una delle voci radiofoniche più famose d'Italia. Anche lei non ha voluto far mancare il suo messaggio nel giorno di lutto per la musica italiana. Oggi, martedì 18 maggio, è morto a 76 anni Franco Battiato e la pseker di Radio 24 ha dedicato al Maestro un messggio su Instagram. Ha pubblicato una foto di uno scaffale pieno di Cd dove però non ha trovato il suo disco preferito di Battiato. Un dramma: "Piango perché non so come ho fatto a perdere quel cd. piango perché non so come ho fatto a perdermi", scrive alla fine del post.

"Mi sono piazzata davanti alle torri dei cd - racconta su Instagram - cercando Come un cammello in una grondaia. non volevo Spotify. volevo risentire la plastica della confezione allisciata dal tempo, quando si sbeccano all'interno i dentini e il cd vaga e allora devi trattarlo con cura, per non graffiarlo. Non ho trovato il cd, sono scoppiata a piangere. sono stanca che sia il diciotto maggio, sono stanca di pensare ai miei lutti, sono stanca delle preghiere, delle meditazioni, dei reload, delle menzioni, dei like. Volevo ascoltare Le sacre sinfonie del tempo, volevo avere vent'anni e fare ancora l'attrice al laboratorio Bernardi della Cattolica con quelli di Drammaturgia teorica. disseminare la moquette del laboratorio con le candele e ballarci attorno, perché avevamo il demone del teatro, non quello dei pompieri. non sono andata a fuoco ma ho smesso di recitare".

"Piango perché sono stata fortunata, piango perché abbiamo riso, per quella volta che non ti ho potuto accompagnare a comprare delle scarpe a Milano, per quella volta che ti ho intervistato tre volte in dieci giorni, piango perché ti piacevano le domande assurde (Maestro, ma la sigla di Tg2 Dossier? e quella pubblicità dei divani?), perché dicevi la verità (lo sai che quello di prima non voleva che venissi qui anche tu? secondo me è invidioso perché tu sei brava e lui non capisce niente)", ha concluso la speker. lei 48, dopo la laurea è diventata una delle voci più amate della radio. Ha collaborato sia con il Tg5 che con il Tg3, ha seguito molteplici edizioni di Sanremo e degli Eurovinsion Song Contest. Dal 2000 è voce di Radio 24. questo pomeriggio sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

