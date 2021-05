Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 18 maggio 2021

18 maggio 2021 a

a

a

Nuovo, atteso appuntamento con la fortuna, oggi martedì 18 maggio 2021 con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti saranno resi noti a partire dalle ore 20 su questa pagina con questo ordine di estrazione: prima la sestina vincente del SuperEnalotto con le quote e le eventuali vincite, poi le estrazioni delle ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Superenalotto, centrato "5+1" da 635 mila euro. Il jackpot sale ancora



In palio per la sestina vincente del concorso n° 59 del 18 maggio 2021 c'è un jackpot da 153.8 milioni di euro. Nell'ultima estrazione, quella di sabato 15 maggio, non sono arrivati '6' e '5+1', ma tre fortunati giocatori hanno centrato il '5' da 83 mila euro ciascuno.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 18 maggio 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto insieme al numero Jolly e al Superstar

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: --

Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

Estrazione Lotto oggi martedì 18 maggio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 18 maggio 2021:

Lotto e Superenalotto, estrazione numeri vincenti sabato 15 maggio 2021

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

10eLotto, estrazione di martedì 18 maggio 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi

I numeri del 10eLotto: --

Numero Oro: --

Doppio Oro: --

Superenalotto, centrati tre "5" da 83 mila euro. Il jackpot vola a 153,8 milioni

