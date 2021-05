Morgan ricorda Franco Battiato. "Tra gli ultimi uomini veri di cultura". Tutti gli amori del cantante

18 maggio 2021 a

Morgan ricorda Franco Battiato nel giorno della morte del cantautore siciliano che è stato uno dei suoi punti di riferimento. Il cantautore milanese ha scelto Instagram per rendere omaggio alla grandezza del Maestro. "Santo cielo, non avrei mai voluto che arrivasse questo momento, mi fa tanto male pensare alla sua bontà, alla sua ironia, alla sua intelligenza. Battiato era uno degli ultimi veri uomini di cultura, in questa Italia mediocre e spenta. Finché è stato al mondo potevo dire che c'era qualcuno che mi capiva, Adesso sia io sia la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva, abbiamo quasi esclusivamente cattivi esempi: egoismo, utilitarismo e ignoranza. Ecco, Battiato era il contrario esatto: un leader umile, generoso e colto. Mi ha sempre chiamato Morganetto. Pace alla sua anima".

In molti hanno riconosciuto in Morgan lo stesso spirito all'avanguardia e da sperimentatore del Maestro e lui non ha mai negato che Battiato è stato uno dei suoi artisti preferiti. Anche Morgan negli anni ha spaziato tra i vari generi sperimentando campi inesplorati nella musica. A differenza di Battiato però ha avuto una vita sentimentale più movimentata e spesso vissuta sotto ai riflettori. Dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione con l'attrice italiana Asia Argento, dalla quale, nel 2001, ha avuto la prima figlia, Anna Lou che oggi a 20 anni. Il 28 dicembre 2012 ha avuto una seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor 5. Attualemente la sua compagna è Alessandra Cataldo, che l’ha fatto diventare papà per la terza volta.

Questo pomeriggio, martedì 18 maggio, Morgan sarà ospite del salotto televisivo Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1 paartire dalle 14. Per l'occasione in apertura della puntata è stato previsto un omaggio al Maestro Franco Battiato al quale è stato invitato a partecipare anche Morgan.

