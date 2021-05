Oggi è un altro giorno, puntata di martedì 18 maggio. Omaggio a Franco Battiato con Morgan, Beppe Carletti, Luca Madonia e Marta Cagnola

18 maggio 2021 a

a

a

Anche il salotto pomeridiano di Serena Bortone rende omaggio a Franco Battiato il cantante siciliano che è morto oggi, 18 maggio, all'età di 76 anni. L'inizio della puntata di Oggi è un altro giorno, in programma dalle 14, è dedicato alla figura del cantante che ha appassionato generazioni di Italiani. Per l'occasione dunque Serena Bortone ha invitato in studio diversi artisti che sono stati in qualche modo legati a Battiato: Morgan, Beppe Carletti dei Nomadi, Luca Madonia e Marta Cagnola.

Vladimir Luxuria, il cambio di sesso e la storia con un politico di destra. Ora la battaglia per il Ddl Zan

Morgan ha dedicato un pensiero su Instagram a Battiato: "Era uno degli ultimi veri uomini di cultura, in questa Italia mediocre e spenta. Finché è stato al mondo potevo dire che c'era qualcuno che mi capiva, Adesso sia io sia la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva, abbiamo quasi esclusivamente cattivi esempi: egoismo, utilitarismo e ignoranza". "È stato un onore averti con noi nella nostra grande famiglia Nomade! Ciao Maestro, salutaci le stelle", ha twittato invece Beppe Carletti che sarà anche lui ospite della puntata di martedì. In studio ci sarà anche il cantautore Luca Madonia che ha legato parte della sua carriera proprio a Battiato e Marta Cagnola conduttrice radiofonica che ha dedicato un toccante post su Instagram al Maestro. Nella seconda parte della puntata saranno ospiti Giorgia Meloni e il candidato al Premio Strega Emanuele Trevi.

L'icona sexy Serena Grandi: "Mio marito mi faceva le corna, ma sbagliai a lasciarlo"

Come ogni giorno ci saranno anche gli ospiti fissi, quelli che nella trasmissione di Serena Bortone sono ribattezzati affetti stabili. che sono Massimo Cannoletta, ex eroe de L'Eredità che dispenserà le sue solite pillole di sapere, Jessica Morlacchi e Memo Remigi che accompagnerà come sempre i telespettatori con i suoi motivi al pianoforte. Una puntata che in qualche modo è stata rivoluzionata dalla notizia della morte di Franco Battiato che ha colpito da vicino tutto il mondo della musica italiana e non solo.

Greta Scarano e la felicità per l'ultimo successo. E' fidanzata con Sydney Sonnino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.