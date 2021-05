Isola dei famosi, “nomination d'ufficio”: colpo di scena. Cosa combina Fariba Tehrani

Francesco Fredella 18 maggio 2021 a

Per Fariba arriva una punizione. Anche stavolta, all’Isola dei famosi non mancano colpi di scena: per lei una “nomination d’ufficio” (come viene definita). E la madre di Giulia Salemi sbotta: “Anche un altro è colpevole”. Fariba avrebbe violato il regolamento dicendo a Emanuela Titocchia (che è stata eliminata giovedì scorso) l’esistenza di Playa Imboscada: la seconda spiaggia dove di naufraghi a loro insaputa possono sostare.

Ilary Blasi richiama all’ordine Fariba e dice: “Lo sai cosa hai fatto? Avevamo un patto e non lo hai rispettato”. Ma la Tehrani nega: “Io ho rispettato le regole al 100%, non sono io, è qualcuno dei primitivi che ha parlato, quella cosa è stata già detta da un altro componente e tutti lo sapevano. Io l’ho solo ricordato a Emanuela, volevo consolarla”. I colpi di scena non mancano.

E fa la spia coinvolgendo pure Ignazio Moser. Fariba continua senza sosta: “C’è qualcuno dall’altra parte, cioè tra i primitivi che ha raccontato a tutti dell’altra isola, ha detto che c’era Beatrice, che aveva fatto la capanna, che pescava, che aveva il fuoco. Non faccio il nome perché altrimenti sono un’infame”. Ilary resta perplessa. Non ha ripensamenti e vuole saperne di più. “Verificheremo, intanto il tuo filmato parla chiaro, anche se qualcun altro lo aveva rivelato, tu dovevi tacere perché avevamo un patto. Quindi vai in nomination d’ufficio. Torna dagli altri e non dire cosa è successo altrimenti ti rimettiamo al televoto”, dice la conduttrice. Sui social succede di tutto. Adesso si attende una mossa di Giulia Salemi, figlia di Fariba, che potrebbe ancora una volta prendere difendere sua madre.

