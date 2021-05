Uomini e Donne, sfiorata la rissa in studio. Accuse e rivelazioni

18 maggio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento su Canale5, oggi martedì 18 maggio, col dating show Uomini e Donne. Nuovi colpi di scena nella trasmissione di Maria de Filippi che attende ancora la scelta (ormai imminente) di Giacomo fra le due corteggiatrici. La scelta non ci sarà oggi, ma nella puntata odierna ci saranno confronti molto accesi, secondo le rivelazioni del sito specializzato Il vicolo delle news.

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa: ecco le dediche d'amore dopo la scelta. E i fan si scatenano

I riflettori sono tutti puntati su Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: i due ex protagonisti del Trono Over, dopo esser usciti insieme dal programma, non vanno più d’accordo. Sono stati lasciati al centro dello studio, a litigare, nella puntata di ieri e oggi la storia continua. Gli ex protagonisti del Trono Over sono tornati in studio per parlare della loro ‘crisi’. I due si sono accusati a vicenda: dopo il durissimo confronto di ieri nel quale il Cavaliere ha accusato Roberta di essere interessata ai follower, e oggi si scatenerà una vera bufera. Come fanno sapere le anticipazioni della puntata registrata lo scorso 9 maggio rivelate da Il vicolo delle News, Guarnieri punterà il dito anche contro Ida Platano, sua ex.

Riccardo scatenato: rischia la rissa con Armando. E con Roberta è finita

Ci sarà un durissimo scontro tra Riccardo ed Armando: dopo essersi attaccati verbalmente, le anticipazioni rivelano che arriveranno quasi alle mani. Sarà necessario l’intervento dei presenti per separarli per evitare una vera e propria rissa. Ovviamente, non mancheranno i commenti degli opinionisti e dei presenti in studio.

Vedremo i dettagli davanti al piccolo schermo con i fan che intanto si interrogano su cosa farà Giacomo, che sembra nel pallone indeciso fra Martina e Carolina, le due belle corteggiatrici. Ne deve scegliere una e appare ancora più che mai indeciso al punto tale di aver chiesto la possibilità di uscire ancora con loro prima di annunciare la scelta finale. Il pubblico del dating show della rete ammiraglia Mediaset è in attesa.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny: ecco il giorno della scelta fra Carolina e Martina. C'è una preferenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.