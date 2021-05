Isola dei famosi, Ilary Blasi e Valentina Persia sfottono Rosolino. I naufraghi rischiano nuove punizioni | Video

18 maggio 2021 a

a

a

Massimiliano Rosolino preso ancora di mira per le sue gaffe e per il suo modo sbrigativo di parlare. Durante la puntata de L'Isola dei famosi andata in onda lunedì 17 maggio l'ex nuotatore azzurro, che in questa edizione è l'inviato dalla Palapa è stato oggetto delle battute e della micidiale ironia di due donne. La naufraga Valantina Persia e Ilary Blasi che spesso lo stuzzica per il suo modo goffo di condurre sfide, nomination e confronti dall'Isola.

Lunedì Valentina Persia subito dopo le nomination ha iniziato con le imitazioni, tra le risate dello studio e del pubblico a casa. Prima Andrea Cerioli, poi Gilles Rocca che giusto ieri ha fatto il suo ritorno in studio dopo aver lasciato nelle scorse settimane l'isola. Poi tornata tra i concorrenti la conduttrice ha chiesto. "Ma Rosolino non lo fai fare?". "Come no", ha risposto Valentina Persia iniziando a imitare la sua parlata veloce. "Manco Ilary sa dire", ha detto Valentina. "Me chiama Ilar", ha continuato la conduttrice sfottendo il suo inviato che è stato al gioco e si è fatto una risata.

Ma la puntata di lunedì 17 maggio è stata anche quella della punizione inflitta a Fariba, che è andata in nomination d'ufficio, per aver svelato a Emanuela Tittocchia, poco prima che quest'ultima lasciasse la Palapa, l'esistenza di una seconda isola. "Avevi promesso di non dirlo", l'ha sgridata Ilary. La naufraga ha provato a difendersi dicendo che tutti i concorrenti sanno della seconda isola e che ormai non era più un segreto. "Intanto vai in nomination tu perché non hai rispetto il patto del silenzio, poi verificheremo quanto detto ed eventualmente prenderemo altri provvedimenti", ha continuato la conduttrice. Dunque anche altri concorrenti rischiano di essere puniti per non aver mantenuto il segreto su Playa Imboscatissima dove, dopo la puntata di lunedì, sono rimasti Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli con Francesca Lodo che ha dovuto lasciare l'isola segreta dopo il televoto lampo aperto durante la puntata.

