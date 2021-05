Uomini e Donne, Giacomo Czerny: ecco il giorno della scelta fra Carolina e Martina. C'è una preferenza

18 maggio 2021 a

Martina e Carolina, chi sceglierà Giacomo Czerny a Uomini e Donne? Il dating show di Canale 5 vedrà fra poco la scelta del tronista che dovrà uscire dal programma di Maria De Filippi con una delle due troniste. I fan del programma pomeridiano di Canale 5 sono in attesa di quella che sarà l'ultima scelta del trono classico, dopo le scelte di Samantha e Massimiliano. ’Lultimo tronista di Uomini e Donne rimasto, Giacomo Czerny ha rivelato di essere in crisi prima di fare questo passo Il ragazzo, quindi, ha preso una decisione necessaria per il percorso con Carolina e Martina. Il tronista ha deciso di passare due intere giornate con le sue corteggiatrici, prima di fare la sua scelta definitiva. L'attesa sta per finire quindi.

Secondo le anticipazioni, la scelta di Giacomo è prevista in una delle registrazioni di Uomini e Donne di domani, mercoledì 19 maggio o di giovedì 20 maggio. Poi ci sarà la messa in onda della trasmissione. Il tronista è stato molto enigmatico su chi alla fine sceglierà. Ecco comunque anticipazioni e dettagli. La corteggiatrice Carolina ha rivelato di essersi innamorata del tronista e di essere pronta anche a ricevere un no. La ragazza, infatti, è convinta di non essere la scelta.

Secondo quanto riferisce il blog specializzato Il Vicolo delle News, il tronista Giacomo Czerny che sta concludendo il suo percorso al Trono classico di Uomini e Donne con Carolina Ronca e Martina Grado., sta con tutte e due molto bene e più volte ha detto di provare qualcosa d’importante per entrambe.

Allo stesso modo, le spasimanti sono sempre più prese dal ragazzo prossimo alla scelta. In tanti sono certi che sarà Carolina colei che abbraccerà il giovane sotto una pioggia di petali rossi.

Carolina Ronca è nata a Albano laziale sotto il segno del cancro. Classe 1997, la giovane si è laureata con il massimo dei voti poco più di un anno fa e vorrebbe diventare una critica d’arte. E' molto presa da Giacomo. Dall’altra c’è quella che appare la preferita del pubblico, ovvero Martina Grado, bergamasca classe 1995, ballerina, coreografa e insegnante di danza.

In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Martina Grado ha confessato di non essere disposta a fare troppi sacrifici per il tronista. “Giacomo sa dove vivo. Non sarei disposta a spostarmi perché ho appena preso casa. Faremo avanti e indietro senza problemi”, sono state le sue parole. Ma è comunque lei la preferita da parte del pubblico del dating show.

