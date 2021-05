Isola dei famosi: Fariba Tehrani, Rosaria Cannavo e Isolde Kostner in nomination

18 maggio 2021 a

a

a

Clamoroso a L'isola dei famosi. Dopo essere stata immune per settimane Isolde Kostner va in nomination insieme a Rosaria Cannavò scelta dai naufraghi e Fariba Tehrani che invece è stata punita per aver rivelato l'esistenza di una seconda isola. E' l'epilogo della puntata di lunedì 17 maggio. Isolde è stata battuta clamorosamente nella prova leader da Awed che non ha sprecato l'occasione e l'ha spedita al televoto Le nomination sono state divise tra segrete e palesi. Il primo ad essere chiamato in postazione è Andrea: nomina Rosaria per esclusione. Rosaria nomina Miryea perché “è incoerente.Va dove tira il vento”. Poi Valentina nomina Rosaria per esclusione. Matteo: nomina Andrea perché “lo vedo davvero stanco”. Miryea indica Rosaria perché “non si espone”. Anche Ignazio nomina Rosaria. Fariba fa il nome di Rosaria e Angela nomina Miryea.

Scollatura mozzafiato per Ilary Blasi. Subito scontro con Akash

La puntata era stata caratterizzata dalla lotta per l'immunità. Il primo a giocare è stato Matteo. La leader Isolde lo ha mandato allo scontro con Andrea. Cerioli però si arrende quasi subito e l'immune è Matteo. La seconda manche è una sfida tutta al femminile in apnea. Tra Angela e Miryea. Ognuna di loro può avere una compagna (Valentina o Rosaria) ma spetta ad Isolde formare le coppie. La leader manda la Persia con la Mellilo e la Cannavò con la Stabile. Angela e Valentina conquistano l'immunità. Poi Awed sfida Ignazio. I naufraghi sono poi alle prese con la prova ricompensa. Fariba non gioca e sceglie al suo fianco uno "iettatore": Awed. In 5 minuti devono comporre in acqua un mega puzzle. I ragazzi vincono la prova, si mangia cannelloni. L'ultimo immune è Awed. I quattro immuni devono scontrarsi con Isolde per diventare leader. Viene scelto Awed. Isolde e Awed devono affrontare la prova del “Serpente honduregno”. Con le mani e le gambe legate, i due devono strisciare e spingere un pallone in avanti. Vince Awed a sorpresa che strappa la collana del leader all'ex sciatrice.

Roberto Ciufoli eliminato da l'Isola dei famosi. Fariba parla troppo e viene punita

In precedenza il televoto aveva eliminato Roberto Ciufoli che tuttavia ha deciso di restare su Playa Imboscata. A quel punto, visto che sull'isola segreta possono rimanere non più di due naufraghi, Ilary Blasi ha aperto il televoto per far scegliere al pubblico chi tra Ciufoli, Beatrice Marchetti e Francesca Lodo doveva restare. A lasciare l'isola è stata Francesca Lodo che è tornata a casa.

Isola dei famosi, Roberto Ciufioli resta su Playa Imboscatissima. Francesca Lodo a casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.