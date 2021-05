Isola dei famosi, Roberto Ciufoli: "Resto su Playa imboscatissima". Francesca Lodo torna a casa

17 maggio 2021 a

Roberto Ciufoli, eliminato dalla Palapa dal pubblico tenta la carta dell'isola di riserva. Come da prassi l'eliminato è stato accompagnato su Playa imboscatissima dove ci sono ormai da due settimane Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. Le due donne, che negli ultimi giorni hanno raggiunto una grande intesa creando anche un profumo, non lo hanno accolto nel migliore dei modi. "Chi non vorreste?", domanda Ilary Blasi mentre la barca si sta avvicinando. "Troppo tardi", sospira Francesca appena riconosce Ciufoli.

Il benvenuto di Playa Imboscadissima a Roberto Ciufoli #Isola pic.twitter.com/sbFjLEfvQD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2021

Le due donne impugnano due bastoni e non fanno mistero di voler restare loro due nell'isola. Sì, perché a Playa Imboscatissima c'è spazio sono per due naufraghi. Ma se venerdì Emanuela Tittocchia aveva rinunciato accettando di tornare a casa questa volta Ciufoli non ci pensa due volte e sfida ancora tutti. "Resto". A Quel punto Ilary Blasi ha dovuto aprire un televoto volante per far decidere al pubblico chi dovrà lasciare la seconda isola. Nel frattempo Ciufoli si è adattato all'ambiente creando i suoi indumenti con le foglie. Il pubblico alla fine fa rimanere Beatrice e Roberto Ciufoli. Francesca Lodo torna a casa. "E' stata una settimana fantastica, mi dispiace ma ringrazio tutti", ha detto la naufraga.

Durante la puntata ci sono state anche le prove immunità. La prima sfida è tra Andrea e Matteo. Legati da una corda, devono cercare di raggiungere i cocchi e riportarli in postazione. Diamante parte subito forte, mentre Cerioli si arrende al primo tentativo. La seconda prova immunità è a coppie con una prova di apnea che viene vinta da Angela e Valentina che sono immuni insieme a Matteo. La terza prova è Awed contro Ignazio. La sfida è social. I due si appellano al pubblico e chi riceverà più like diventerà immune. Poi c'è stata la prova ricompensa con in palio un piatto di cannelloni. Non partecipa Fariba che farà la "iettatrice", se perde la squadra scelta mangia lei. Lei sceglie Awed. Ma mangiano gli altri.

