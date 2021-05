Isola dei famosi, scollatura mozzafiato per Ilary Blasi. Subito scontro con Akash: "Me ne vado"

17 maggio 2021 a

Inizio scoppiettante per la puntata de L'isola dei famosi di lunedì 15 maggio. Ilary Blasi si è presentata in studio con un elegante vestito da sera color carne con un'abbondante scollatura. Ma a infiammare subito una puntata che si prevede piena di emozione - si parla di punizione per Fariba - ci ha pensato Akash che in settimana aveva rilasciato delle dichiarazioni contro la trasmissione e che si diceva pronto a non partecipare più alla trasmissione dallo studio.

Un assist per Ilary Blasi che appena lo ha visto seduto in poltrona lo ha fulminato: "Saluto Akash che nonostante tutto è incollato al suo posto". Stizzita la reazione dell'ex naufrago con gli occhi color ghiaccio: "Voglio spiegare, chiedo solo di poter essere rispettato altrimenti me ne vado subito". Poi fa il gesto di andarsene subito fermato da Ilary Blasi e dagli altri ospiti. "Resta". "Ne parliamo dopo", promette la conduttrice. La mia presenza in studio termina qua, non sarò più presente. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, aveva detto l'ex modello durante la settimana. Invece poi in studio ci è andato. "Se vuoi posso andare via subito, non volevo più venire perché mi mancate di rispetto", ha detto il modello a Ilary. La risposta della padrona di casa non si è fatta attendere: "Ti invito io, ne parleremo dopo". Insomma, la temperatura è stata subito altissima.

Poi la conduttrice accende subito la puntata gettando benzina sul fuoco sulla discussione che c'è stata in settimana tra Ignazio Moser e Matteo Diamante che hanno litigato dopo che la scorsa puntata ha scelto di non dare un piatto sostanzioso a Myrea che era affamata. Ilary ha cercato di far chiarire i naufraghi che, in ogni caso sono rimasti nelle loro posizioni. Poi si è affrontato lo scontro tra Valentina Persia e Andrea Cerioli sulle nomination.

