Guido Maria Brera, dal successo nella finanza all'amore con Caterina Balivo

Guido Maria Brera, classe 1969, è un dirigente d'azienda e scrittore italiano. Ma è molto noto al grande pubblico anche per il suo matrimonio. Nel 2014, infatti, si è sposato con la conduttrice televisiva Caterina Balivo. Insieme hanno avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Brera si divide tra Londra, Milano e Roma, dove vive con la sua famiglia. Dedica tempo anche agli altri due figli, avuti con la prima moglie. Nato da una casalinga e un dirigente di banca, Guido Maria Brera è cresciuto nella capitale, nel quartiere di San Saba. Infanzia e studi a Roma, al liceo era considerato silenzioso e introverso. La verità è che pensava già al futuro, visto che voleva diventare un uomo di successo. Full immersion nel lavoro, dunque, e dopo le prime esperienze il salto. Decide infatti di trasferirsi a Londra dove diventa il co-fondatore del Gruppo Kairos. Attualmente nella gestione patrimoniale è considerata la prima azienda del nostro Paese. Ovviamente per il professionista si tratta di un notevole successo anche dal punto di vista economico: è uno degli italiani più ricchi.

Ma Guido Maria Brera non si accontenta e non si ferma al ruolo di finanziere. Nel 2014 pubblica il libro I Diavoli, romanzo in parte biografico dove racconta senza troppi filtri l'attuale mondo della finanza. L'opera ottiene un notevole successo. Nascono un sito di informazione e una tv di successo. L'anno dopo diventa promotore della casa editrice La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi e nel 2017 pubblica Tutto è in frantumi e danza, un libro scritto con Edoardo Nesi. Poi Candido, altro volume, stavolta con il collettivo I Diavoli Factory.

Dal punto di vista sentimentale ha cercato intensamente la felicità. Il primo matrimonio si è concluso con un addio, nonostante due figli avuti dalla ex moglie. Dopo una importante relazione con l'attrice Serena Autieri, ha conosciuto Caterina Balivo di cui si è innamorato perdutamente. I due si sono uniti in matrimonio nel 2014 a Capri ed hanno regalato la vita ai due bambini, Guido Alberto prima delle nozze, nel 2012, Cora nel 2017. Stasera, lunedì 17 maggio, sarà ospite di In Barba a tutto, il programma condotto da Luca Barbareschi su Rai 3 (23.15).

