Bianca Guaccero, matrimonio finito con Dario Acocella. Voci di flirt con Luca Bizzarri e Nicola Ventola

17 maggio 2021 a

a

a

Bianca Guaccero è uno dei volti più amati della televisione. Il suo sorriso ha conquistato i telespettatori di Detto Fatto, il talk show molto amato dai telespettatori. Si tratta di una conduttrice che spesso ha fatto parlare anche per la sua sfera privata anche se lei, specialmente negli ultimi anni ha mantenuto sempre un basso profilo cercando di smorzare tutte le voci sul gossip. Nel 2013 si è sposata con il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Dario Acocella. Dalla loro unione è nata l'unica figlia della conduttrice, Alice, che è venuta alla luce nel novembre 2014. Da quel momento la conduttrice ha provato a difendere di più la sfera privata evitando di alimentare il gossip.

Bertinotti e l'amore per il cashmere. "Il primo maglione usato me l'ha regalato mia moglie"

Ma ci sono state comunque delle voci di presunti flirt. Nel 2018, come riportarono diversi portali di gossip, si era diffusa la voce di una relazione con Luca Bizzarri. Il conduttore di Quelli che il calcio all'epoca era reduce da una storia. Ma Bianca Guaccero ha sempre smentito. C'erano state anche delle voci di un ritorno di fiamma con l'ex calciatore Nicola Ventola. I due infatti sono stati fidanzati all'epoca del liceo. Anche in questo caso la conduttrice ha lasciato morire le voci.

Un'altra delle passioni della conduttrice è la cucina. Negli ultimi giorni su Instagram ha pubblicato delle foto e dei video dei suoi piatti. Una focaccia con pomodorini e delle polpette. Una settimana fa ha pubblicato una foto stesa a bordo piscina. Si tratta di un vecchio scatto nel Leonardo Trulli resort. In Puglia. "Vorrei essere li" ha detto la conduttrice interpretando il pensiero di milioni di italiani che hanno voglia di estate dopo mesi chiusi in casa per l'emergenza sanitaria. Bianca Guaccero sarà ospite dello show "In barba a tutto" condotto da Luca Barbareschi su Rai 3 a partire dalle 23.15.

Bertinotti e l'amore per il cashmere. "Il primo maglione usato me l'ha regalato mia moglie"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.