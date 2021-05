Claudia Pandolfi, da Andrea Pezzi a Marco De Angelis. Tutti gli amori dell'attrice

17 maggio 2021 a

a

a

Claudia Pandolfi è una delle attrici più amate. Protagonista in tv e al cinema è un volto noto per gli italiani. L'attrice romana classe 1974 spesso ha fatto parlare anche al di fuori dell'ambito dei film e delle serie tv. Nel tempo è stata spesso protagonista del gossip. Oggi è felice con il suo nuovo compagno, Marco De Angelis, ma in passato ha fatto parlare spesso per le sue storie sentimentali. Nel 1999 si parlò molto del suo matrimonio lampo con l'attore Massimiliano Virgili. Un matrimonio durato appena poche settimane. Infatti Claudia Pandolfi lascio il marito per il noto vj di Mtv Andrea Pezzi, oggi conduttore e imprenditore. Ma anche in quel caso la relazione finì nell'arco di poche settimane. Successivamente c'è stata l'importante storia d'amore con il cantautore Roberto Angelini. Insieme a lui l'attrice avrà il suo primo figlio che si chiama Gabriele. tuttavia i due si lasciano nel 2010. Poi l'attrice romana ha iniziato una storia con il collega Marco Cocci che aveva conosciuto al tempo delle riprese del film Ovosodo. La scintilla tra i due ci fu successivamente. Ma la storia finì nel 2013.

Chiamami ancora amore, su Rai 1 la terza e ultima puntata

L'anno successivo l'attrice trova l'amore con Marco De Angelis, quarantenne, l’uomo è un affermato produttore e regista cinematografico, papà di diverse serie televisive alcune delle quali hanno visto protagonista proprio Claudia Pandolfi. Claudia e Marco hanno avuto anche un figlio Tito, nato nel 2016. La coppia, come ha confessato l'attrice durante un'intervista a Verissimo si è "sposata" in maniera non ufficiale: “Ero a Barcellona in vacanza con il mio compagno. Un sacerdote non so di quale religione, vedendoci così innamorati, ci ha messo delle cose in testa e ci ha sposato per strada. Ovviamente senza firme né niente. Ma io ero molto emozionata”.

Greta Scarano e la felicità per l'ultimo successo. E' fidanzata con Sydney Sonnino

Questa sera, lunedì 17 maggio, l'attrice sarà protagonista delle puntate della serie "Chiamami ancora amore" che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Simone Liberati tutto lavoro e casa. Per ora è single. Appello per la Palestina su Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.