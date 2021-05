Simone Liberati, concentrazione massima sul lavoro. Per ora è single. Il suo appello per la Palestina

17 maggio 2021 a

Simone Liberati è uno degli attori del momento in televisione. Insieme a Greta Scarano e con la partecipazione di Claudia Pandolfi è protagonista della serie Chiamami ancora amore in onda su Rai 1. Ma quali sono le sue origini? Quali sono i segreti della sua vita privata? L'attore è romano ed ha 33 anni. ha un profilo Instagram, ma sulla sua sfera privata mantiene uno stretto riserbo. Non si hanno notizie di relazioni, dunque al momento l'attore non è fidanzato. Almeno ufficialmente è single. La sua concentrazione al momento è focalizzata sul lavoro. La carriera di attore gli ha già regalato diverse soddisfazioni: il Nastro d'argento nel 2017 come attore rivelazione dell'anno, il premio come miglior attore al Bobbio Film festival nel stesso anno e il Premio Nuovo Imaie nel 2018.

Nella sua carriera in tv si è visto nella serie Mediaset I Cesaroni oppure nel film Suburra dove interpretava il ruolo del braccio destro di Numero 8. Simone Liberati oltre ad aver frequentato la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, dove si è diplomato in recitazione, ha preso anche una Laurea in letteratura italiana e storia studiando mentre muoveva i primi passi al cinema e in televisione. Tra i film che possono vantare nel cast la presenza di Simone, c’è anche L’amore a domicilio, la brillante commedia sentimentale dove quest’ultimo è protagonista insieme alla splendida Miriam Leone. In un'intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell'attrice: "Un’attrice di grande generosità, rende possibile lo scambio, l’interazione. Abbiamo parlato molto, ci siamo confrontati insieme molto su quello che doveva essere il percorso che questi personaggi avrebbero avuto nel corso delle loro storie”.

Chiamami ancora amore, su Rai 1 la terza e ultima puntata

Simone Liberati appare anche essere impegnato nei grandi temi. Qualche giorno fa ha pubblicato una foto su Instagram di solidarietà al popolo palestinese, evidentemente legato all'inasprirsi della crisi con Israele. Si vede un bambino sventolare una bandiera palestinese e il suo commento: "Palestina". Questa sera sarà tra i protagonisti delle puntate della serie "Chiamami ancora amore" in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25.

