Oroscopo Corriere, le previsioni dei segni di martedì 18 maggio 2021

Oroscopo del Corriere di martedì 18 maggio 2021. Le previsioni delle stelle per la giornata segno per segno. Di seguito che cosa dicono gli astri.

ARIETE Sentite di avere tanto da dire e da esprimere. Ma non riuscite a tirare fuori le parole giuste. Probabilmente arriveranno da sole.

TORO La mancanza di autostima vi impedisce di muovervi. Eppure c’è chi crede in voi: vi farà capire quanto sia importante fare altrettanto.

GEMELLI Sotto sotto vi piace an- darvi a mettere in situazioni complicate. Questo modo di fare potrebbe però celare la paura di affrontare la realtà.

CANCRO Anche a voi può capitare di scoprirvi fragili in qualche occasione. Bene, fatta questa premessa, non vergognatevene e chiedete aiuto.

LEONE Ultimamente vi preoccupate un po’ troppo del giudizio che arriva dagli altri. Questo influenza i vostri comportamenti, fino quasi a snaturarvi.

VERGINE Arrivate quasi sempre vicino al traguardo, ma vi manca qualcosa per tagliarlo. Non attribuite quel qualcosa alla sfortuna.

BILANCIA Non dimenticate mai che chi fa da sé fa per tre, sia nel lavoro che a casa: se siete stanchi di discutere prendete in mano la situazione.

SCORPIONE L’amore vi ispira a compiere gesti importanti: assecondate questa sensazione e organizzate una serata romantica col partner.

SAGITTARIO Parlare serve a poco quando si è arrabbiati: cercate di calmarvi e risolvere una situazione in sospeso una volta per tutte.

CAPRICORNO I dettagli fanno la differenza, soprattutto nelle persone: a voi non sfugge nulla e avete colto subito l’interesse speciale di un amico per voi.

ACQUARIO Sentite di aver sbagliato tutto e di aver perso un’importante occasione per essere felici: cercate di fare ordine nella vostra mente.

PESCI Siete stanchi e svogliati, ma questo atteggiamento non è proprio da voi: cercate di ritrovare il giusto sprint per affrontare le nuove sfide che ora vi aspettano.

