Tiki Taka, lunedì 17 maggio su Italia torna Piero Chiambretti con i suoi ospiti

Tiki Taka torna questa sera, lunedì 17 maggio, su Italia 1 alle ore 23.40. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di Piero Chiambretti nella puntata di oggi, all'indomani della penultima giornata del campionato di calcio di Serie A e a due giorni dalla finale di coppa Italia tra Juventus e Atalanta.

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti ci sono Evelina Christillin, membro della Uefa all’interno dell’esecutivo Fifa e l’attore e grande tifoso della Fiorentina Massimo Ceccherini. Nel salotto di Tiki Tak non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Francesca Brienza, Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Pascal Vicedomini, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. Oltre alla giornata appena trascorsa - dove a tenere banco sarà ancora una volta la partita tra Juventus e Inter, con l'arbitraggio di Calvarese di nuovo sotto i riflettori - si parlerà anche della corsa alla Champions League e della finale di Coppa Italia.

Mercoledì sera Andrea Pirlo potrebbe conquistare la sua seconda coppa, dopo la Supercoppa italiana con il Napoli, così come l'Atalanta potrebbe portare a casa un trofeo dopo tantissimi anni. Il prossimo fine settimana, invece, si conclude la volata per la prossima edizione della Champions League: dopo il passo falso del Milan - ieri sera lo 0-0 casalingo contro il Cagliari - si deciderà tutto all'ultimo turno. In ballo per la qualificazione ci sono Atalanta. Napoli, Juventus e Milan, con queste tre che si giocano due posti. Per ognuna di loro, soprattutto il Milan campione d'inverno e la Juventus, si tratterebbe di un passo falso con importanti ripercussioni sui bilanci societari e sulla campagna acquisti per la prossima stagione.

