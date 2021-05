Greta Scarano e l'amore per Sydney Sibilia. Ecco come festeggia l'ultimo successo su Instagram

17 maggio 2021 a

Greta Scarano sta attraversando decisamente un periodo d'oro. Dopo il successo della serie dedicata alla carriera di Francesco Totti - "Speravo de morì prima" andata in onda su Sky dove interpretava Ilary Blasi - è una delle protagoniste della serie Rai Chiamami ancora amore. Dopo che gli ascolti hanno premiato la prima puntata l'attrice ha pubblicato un post su Instagram allegando tre foto: "La prima foto per la contentezza per ieri sera, Chiamami Ancora Amore vi sta piacendo. La seconda perché lunedì vi aspetta l’ultima puntata. Guardatela. E non scherzo. La terza perché mi fa ridere".

Greta Scarano, il desiderio dopo il successo: "Vorrei adottare un bambino"

Nei mesi scorsi Greta Scarano sembra aver trovato la serenità sotto il punto di vista sentimentale. In un'intervista a Io Donna ha svelato il nome del suo compagno: si chiama Sidney Sibilia ed è un regista e sceneggiatore originario di Salerno. Greta Scarano ha raccontato anche qualcosa sul loro primo incontro.Ii due si sono conosciuti sul set di Smetto quando voglio – Masterclass, film del 2017 di cui Sibilia era il regista. Ma l'amore è sbocciato molto dopo. “Se me l’avessero detto che si saremmo fidanzati non ci avrei mai creduto". Precedentemente è stata legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola.

Chiamami ancora amore, su Rai 1 la terza e ultima puntata

Tra le passioni di Greta Scarano c'è anche quella della musica, in particolare la batteria. In passato ha preso lezioni per anni e la passione per il ritmo non si è mai affievolità. Recentemente, ospite del salotto pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone ha suonato dal vivo la batteria. Ha pubblicato anche il video dell'esibizione su Instagram: "Scusami Salvatore Corazza, (mio insegnate di batteria mille anni fa), non mi sono più tanto esercitata e questo è il risultato di anni di latitanza sullo sgabellino della batteria. Che comunque ha sempre avuto un posto nel mio cuore". Questa sera, lunedì 17 maggio, Greta Scarano sarà tra le protagoniste delle puntate della serie Chiamami ancora amore in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25.

