Stasera in tv 17 maggio su Rai 1 ultima puntata di "Chiamami ancora amore"

17 maggio 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 17 maggio, su Rai 1 c'è il terzo e ultimo appuntamento con “Chiamami ancora amore”, in onda a partire dalle ore 21.25. Ecco alcune anticipazioni sugli episodi di oggi della serie interpretata da Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Greta Scarano, il desiderio dopo il successo: "Vorrei adottare un bambino"

La trama degli episodi di oggi: nel primo di questi, una volta ripercorsa l’intera storia di Anna e Enrico, all’assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura. Rosa viene a sapere della festa a sorpresa con cui soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato Anna. L’assistente sociale capisce che i coniugi stavano cercando di salvare il loro matrimonio fino a pochi giorni prima dell’udienza di separazione. Qualcosa dev’essere successo, ma né il marito né la moglie hanno intenzione di parlarne. Starà a lei quindi scoprire il loro segreto.

Chiamami ancora amore, scambio di accuse tra Enrico e Anna: la scoperta dell'assistente sociale

Nel secondo episodio, invece, l’assistente sociale conosce ormai la verità su Anna e Enrico e la scrive nella sua relazione per il giudice. Il risultato è che Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e collocato prima in una casa famiglia e poi presso Andrea, un ingegnere informatico di successo che ottiene l’affidamento e dimostra di rappresentare una vita alternativa per Pietro, grazie alla sua famiglia modello. Anna e Enrico si sono fatti la guerra al punto che hanno perso entrambi. E adesso sono finiti nella stessa condizione: devono trovare un modo per riavere indietro loro figlio. Quello di stasera si appresta quindi ad essere l'ennesimo successo per la fiction di Rai 1 che ha sempre dominato la classifica degli ascolti tv nelle serate in cui sono andate in onda le precedenti puntate, battendo la concorrenza dei programmi sulle reti Mediaset.

Ascolti tv lunedì 10 maggio, vince Chiamami ancora amore: ma L'Isola dei Famosi è in crescita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.