Ludovico Tersigni, il nipote di Diego Bianchi è il nuovo conduttore di X Factor: indiscrezione di Dagospia

17 maggio 2021 a

a

a

Il giovane Ludovico Tersigni, 26 anni, sarebbe il nuovo conduttore di X Factor dopo l'addio di Alessandro Cattelan. A svelare il nome tanto atteso è un'indiscrezione di Dagospia, che ha individuato nel nipote di Diego Bianchi il nuovo volto di punta del talent.

X Factor 2020, Alessandro Cattelan dà l'addio commosso: "La mia ultima puntata" e i fan infiammano Instagram

Così, mentre Sky rimandava ai prossimi giorni scelte e annunci ufficiali, Dagospia pare avere il nome in tasca: l’attore Ludovico Tersigni, classe 1995, protagonista di "Skam Itali" e idolo di tutte le liceali. Per gli amanti del gossip, il giovane attore è anche nipote di Diego Bianchi in arte Zoro, che lo ha fatto esordire al cinema nel 2014 con "Arance & Martello", opera prima dell’allora blogger e ora conduttore di Propaganda Live. Ma Ludovico ha recitato anche in "L’estate addosso" di Gabriele Muccino (2016), "Slam - Tutto per una ragazza" di Andrea Molaioli (2017) e nelle serie tv "Tutto può succedere", "Oltre la soglia" e "Summertime". Tersigni corrisponde in effetti perfettamente all’identikit che le fonti Sky ripetevano nelle scorse settimane a chiunque cercasse informazioni sulla nuova conduzione: un talento molto giovane, da coltivare, esattamente come è stato per Alessandro Cattelan dieci anni fa. E infatti Sky "non conferma e non smentisce", formula che quasi sempre porta a una conferma.

Alessandro Cattelan in Rai, a maggio condurrà il programma "Da grande". Poi Sanremo?

E d’altronde una conferma già c’è: quella del provino di Tersigni, che è stato effettivamente incontrato dallo staff della trasmissione nelle scorse settimane. Nei giorni scorsi erano circolati diversi altri nomi: la "iena" Nicolò De Devitiis, Lodovica Comello (che si è affrettata a smentire), Daniela Collu (che nell’ultima stagione di X Factor aveva sostituito per due puntate Cattelan a casa per il Covid) e persino l’ipotesi di una conduzione affidata alla giuria. E molti di più saranno stati i personaggi provinati. Ma Tersigni pare avere fatto breccia. Ora si attende solo la conferma ufficiale della produzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.