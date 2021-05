Taylor Mega, foto sexy su Instagram per il lancio dei costumi Mega Swim

17 maggio 2021 a

Taylor Mega incanta gli oltre 2,6 milioni di followers su Instagram con una serie di foto sexy e in intimo della sua linea di costumi, la Mega Swim. La bellissima influencer friulana ha pubblicato un post, che riportiamo di seguito, con lo scatto che appare anche sui manifesti della sua linea, affissi nelle principali città italiane.

Tanto che lei stessa, nelle storie di Instagram, ha pubblicato un breve video dove inquadra quello presente a piazza San Babila, a Milano. Il set dove sono state scattate le foto è in Egitto, precisamente a Sharm el Sheik e in altri video sulle sue storie si vedono altri momenti dei vari shooting fotografici con lo sfondo del mar Rosso. L'avvenente Taylor Mega, 27 anni, ha poi pubblicato anche alcuni video mentre si trova in accappatoio nella sua stanza di hotel, provando diversi costumi e mostrandosi davanti allo specchio. Immancabile la ripresa con il cellulare e la condivisione sui suoi canali social di questi momenti, che hanno mandato in visibilio i fan.

Poi Taylor ha mostrato un imponente bouquet di rose rosse appena ricevuto, mostrandosi anche in alcuni momenti mentre prendeva il sole. Un accenno di tintarella, infatti, si vede anche nel cambio di alcuni costumi, con le foto che mostrano il segno dell'abbronzatura nel momento in cui ha indossato un costume con un taglio più vicino a un perizoma, quindi meno "coperto" rispetto a quello indossato in precedenza.

Taylor Mega, bomba sexy in Egitto con i nuovi costumi: "Stessa stanza dello spritz"

