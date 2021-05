Giulia Stabile: "Ho vinto Amici rimanendo me stessa". Ma intanto sui social è polemica: "E' andato tutto ai fidanzatini"

17 maggio 2021 a

Giulia Stabile torna in possesso del telefono e rompe il silenzio social dopo la vittoria della ventesima edizione di Amici al termine della finalissima che è andata in onda sabato 16 maggio. Lo fa con un post che è apparso sul suo profilo Instagram che, per tutta la durata della sua permanenza nella casetta, sera stato gestito da uno staff. "Strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata 'un esempio' (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, soprattutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo)", scrive la giovane ballerina.

"Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto", scrive Giulia rivolta ai fans per poi continuare: "Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta per iniziare una nuova vita, sperando di poter vivere di questo finché ne avrò la possibilità". La vincitrice sottolinea il fatto di essere rimasta sempre la stessa: "Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro e per questo non smetterò di ringraziare mai abbastanza Sangiovanni Letteralmente un sogno che diventa realtà, c’è tantissima gente che vorrei ringraziare per questo percorso tra i miei compagni, i professionisti che mi hanno seguita, la redazione che ci ha fatto da 'mamma', Estebán, i giudici, tutta la gente che lavora dietro le telecamere (e dico con fierezza che ho imparato quasi tutti i nomi), la Mery che ci è sempre stata vicina (a tutti nello stesso identico modo), e Veronica Peparini che ha permesso che questo percorso andasse per il meglio dandomi la possibilità di esprimermi nel migliore dei modi".

Tuttavia non si placano le polemiche per l'epilogo della finalissima che ha visto Giulia e il suo fidanzato Sangiovanni praticamente vincere tutti i premi messi in palio dal programma. Sui social e sui profili dell trasmissioni diversi utenti hanno criticato il fatto che gli altri tre finalisti sono stati accantonati durante la serata di sabato. "E' andato tutto ai fidanzatini", scrive un'utente. Alcuni telespettatori hanno lamentato anche delle difficoltà nel televoto.

