Elettra Lamborghini, gli auguri di compleanno del marito Afrojack su Instagram: la dedica

Auguri con dedica d'amore da parte del marito, il rapper Afrojack, per Elettra Lamborghini, nata il 17 maggio 1994. In occasione del compleanno per i suoi 27 anni, il marito ha atteso la mezzanotte per pubblicare una foto sulle storie del suo profilo Instagram con la dedica: "Happy bday to my favourite person on the world, my best friend and everything else, I love you".

Sullo sfondo una foto di un loro viaggio nel deserto, dove hanno fatto un giro in cammello. L'ereditiera e cantante, ormai nota al grande pubblico dopo la partecipazione all'edizione 2020 del festival di Sanremo con il brano "Musica e il resto scompare", ha però festeggiato con amici e familiari nella giornata di ieri. Suscitando anche molte polemiche sui media e sui social network per le foto e i video della tavolata pubblicate sui social network. Un evento che è stato criticato in quanto le norme anti Covid attualmente in vigore non consentono un tal numero di partecipanti, pur in un pranzo all'aperto. Nel mirino dei critici anche il distanziamento sociale, non rispettato. Al pranzo c'erano, oltre al marito, la mamma Luisa Peterlongo il papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il fratello Ferruccio Jr, ma mancava la ribelle Ginevra, che anche al matrimonio di Elettra non si era presentata.

Happy birthday to meeee finally 18 ❤️ é il mio cumpleeeee finalmente anche io 18 anni ☺️❤️#birthdaygirl pic.twitter.com/FpL3VGhWqy — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) May 17, 2021

Poi, poco dopo pranzo, Elettra ha pubblicato un post su Instagram e Twitter con una sua foto da bambina, con il biberon tra le mani, ironizzando sul raggiungimento dei 18 anni. Non è escluso che anche questa sera, nel corso della puntata dell'Isola dei famosi, queta polemica venga di nuovo fuori, con l'occasione degli auguri che le saranno sicuramente fatti dalla conduttirce Ilary Blasi, dagli opinionisti del programma e dai naufraghi.

